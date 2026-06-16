Россияне запускают фейки с помощью ИИ о поднятии флагов в Константиновке
Пока российские штурмовики пытаются прорваться к Константиновке, пропагандисты уже "захватили" город в интернете. Для этого оккупанты используют видео, которые, вероятно, созданы с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание на видеозаписи, обнародованные 15 июня. На кадрах видны люди с российскими флагами на окраинах Константиновки и в районе Довой Балки.
В ISW сомневаются в достоверности видео
Ранее Министерство обороны РФ заявило о якобы захвате Довой Балки.
В то же время в Институте изучения войны отмечают, что видео с поднятием российских флагов могут быть созданы с помощью искусственного интеллекта. Аналитики напомнили, что российская сторона уже использовала подобные информационные операции для распространения заявлений о продвижении на фронте.
Украинские военные назвали ситуацию информационной операцией
Командующий 19-м армейским корпусом бригадный генерал Александр Бакулин 15 июня назвал ситуацию вокруг Константиновки информационной операцией России.
По его словам, российские командиры уже доложили о якобы захвате населенного пункта и теперь пытаются достичь этого на практике.
Бакулин также сообщил, что российская 4-я отдельная мотострелковая бригада опубликовала видео с флагами РФ, однако вскоре после этого украинские военные атаковали группу оккупантов.
Что известно о ситуации в Константиновке
- ВСУ отражают попытки продвижения РФ на Константиновском направлении. Военные сообщают о контроле над ситуацией и отсутствии окружения.
- Враг пытается проникнуть в район Константиновки и проводит массированные штурмы на Покровском направлении.
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