Россияне запускают фейки с помощью ИИ о поднятии флагов в Константиновке

Пока российские штурмовики пытаются прорваться к Константиновке, пропагандисты уже "захватили" город в интернете. Для этого оккупанты используют видео, которые, вероятно, созданы с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание на видеозаписи, обнародованные 15 июня. На кадрах видны люди с российскими флагами на окраинах Константиновки и в районе Довой Балки.

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В ISW сомневаются в достоверности видео

Ранее Министерство обороны РФ заявило о якобы захвате Довой Балки.

В то же время в Институте изучения войны отмечают, что видео с поднятием российских флагов могут быть созданы с помощью искусственного интеллекта. Аналитики напомнили, что российская сторона уже использовала подобные информационные операции для распространения заявлений о продвижении на фронте.

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Украинские военные назвали ситуацию информационной операцией

Командующий 19-м армейским корпусом бригадный генерал Александр Бакулин 15 июня назвал ситуацию вокруг Константиновки информационной операцией России.

По его словам, российские командиры уже доложили о якобы захвате населенного пункта и теперь пытаются достичь этого на практике.

Бакулин также сообщил, что российская 4-я отдельная мотострелковая бригада опубликовала видео с флагами РФ, однако вскоре после этого украинские военные атаковали группу оккупантов.

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Что известно о ситуации в Константиновке