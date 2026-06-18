За сутки на фронте произошло 259 боевых столкновений. Враг не ослабляет давление на Лиманском, Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Украинские военные зафиксировали 259 боевых столкновений за сутки. Наибольшее давление противник оказывает на Лиманском, Гуляйпольском и Покровском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По уточненной информации, вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросив 243 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал 9921 дрон-камикадзе и осуществил 2958 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил 76 обстрелов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Волчанск и в сторону населенных пунктов Покаляное, Избицкое, Охримовка, Отрадное.

На Купянском направлении наши защитники отразили пять попыток врага продвинуться вперёд в сторону населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении враг 22 раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дерилово, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка и в направлении Дробышево, Озерное, Шейковка, Лиман, Диброва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант подорвался, разжег костёр аккумулятором от FPV-дрона. ВИДЕО

На Славянском направлении противник 11 раз штурмовал в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 19 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Русин Яр, Степановка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Родинское, Софиевка и в направлении населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка, Муравка, Вольное, Новопавловка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 59-й бригады "Степові Хижаки" ликвидировали 121 оккупанта на Покровском направлении с начала июня. ВИДЕО

На Александровском направлении противник дважды атаковал в сторону Александрограда и Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в районах населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Злагода и в сторону Гуляйпольского, Гиркого, Воздвижевки, Цветково, Чаривного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки врага не выявлены.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы и два пункта управления БПЛА.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также уничтожено пять танков, четыре боевые бронированные машины, 71 артиллерийская система, три реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, семь наземных робототехнических комплексов, 1996 беспилотных летательных аппаратов, 431 единица автомобильной и три единицы специальной техники противника.