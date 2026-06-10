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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Лиманском направлении
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Оккупант подорвался, разжег костер аккумулятором от FPV-дрона

На Лиманском направлении в Донецкой области попытка оккупантов использовать части украинского беспилотника для бытовых нужд закончилась его мгновенной ликвидацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют кадры аэроразведки, обнародованные 63-й отдельной механизированной бригадой (63 ОМБр) ВСУ.

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Россиянин нашел аккумуляторную батарею от украинского FPV-дрона и решил использовать ее, чтобы разжечь костер.

Однако "русская смекалочка" не учла химические и физические свойства современных литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов, которые используются в БПЛА - батарея взорвалась.

"Батарея взорвалась, в результате чего российский оккупант самоликвидировался от осколочных ранений и вне конкурса получил премию Дарвина", - комментируют событие украинские военные.

Смотрите: Оккупант сбивает прикладом автомата беспилотник в полете и исчезает в огне и дыму. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ученый из РФ предлагает сбивать украинские дроны мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23031) курьез (3950) русский мир (656) Донецкая область (12432) 63 ОМБр (165)
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Топ комментарии
+9
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10.06.2026 15:36 Ответить
+7
хороший лещь прилетел, аж кепку завернуло
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10.06.2026 15:39 Ответить
+6
"Баньки" точно вибило...
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10.06.2026 15:28 Ответить
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"Баньки" точно вибило...
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10.06.2026 15:28 Ответить
Треба,щоб цей флешмоб поширився серед кацапів!
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10.06.2026 15:29 Ответить
це шось ...вони у лаптестані до школи ходять ?!!!! ... ...
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10.06.2026 15:31 Ответить
Орден сутулого йому за винахідливість
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10.06.2026 15:33 Ответить
премію Дарвіна в студію
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10.06.2026 15:35 Ответить
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10.06.2026 15:36 Ответить
хороший лещь прилетел, аж кепку завернуло
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10.06.2026 15:39 Ответить
Такої дічі ще не бачив . Там же написано, що в вогонь не кидать.
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10.06.2026 15:53 Ответить
Це ж потрібно ще грамоту знати, одного "вєлічія" малувато буде 😂
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10.06.2026 16:24 Ответить
То для тих, хто вміє читати.
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10.06.2026 16:27 Ответить
Не було шрифту Брайля.
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10.06.2026 16:44 Ответить
Мені подобається, як воно горить...і окупант кориться конаючи від болю..
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10.06.2026 16:07 Ответить
Рoзбагатiв 😂
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10.06.2026 16:38 Ответить
В медицині літій використовують -Медицина: Літій використовується як ефективний нормотимік (стабілізатор настрою) для лікування біполярного та депресивних розладів. Біполярка це шізофренія - можливо доктор приписав, а ліки скінчились, от вирішив поповнити запаси ліків. Молодець - чудовий вихід.
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10.06.2026 17:50 Ответить
 
 