Оккупант подорвался, разжег костер аккумулятором от FPV-дрона

На Лиманском направлении в Донецкой области попытка оккупантов использовать части украинского беспилотника для бытовых нужд закончилась его мгновенной ликвидацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют кадры аэроразведки, обнародованные 63-й отдельной механизированной бригадой (63 ОМБр) ВСУ.

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Россиянин нашел аккумуляторную батарею от украинского FPV-дрона и решил использовать ее, чтобы разжечь костер.

Однако "русская смекалочка" не учла химические и физические свойства современных литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов, которые используются в БПЛА - батарея взорвалась.

"Батарея взорвалась, в результате чего российский оккупант самоликвидировался от осколочных ранений и вне конкурса получил премию Дарвина", - комментируют событие украинские военные.

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