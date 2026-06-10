Оккупант подорвался, разжег костер аккумулятором от FPV-дрона
На Лиманском направлении в Донецкой области попытка оккупантов использовать части украинского беспилотника для бытовых нужд закончилась его мгновенной ликвидацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют кадры аэроразведки, обнародованные 63-й отдельной механизированной бригадой (63 ОМБр) ВСУ.
Россиянин нашел аккумуляторную батарею от украинского FPV-дрона и решил использовать ее, чтобы разжечь костер.
Однако "русская смекалочка" не учла химические и физические свойства современных литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторов, которые используются в БПЛА - батарея взорвалась.
"Батарея взорвалась, в результате чего российский оккупант самоликвидировался от осколочных ранений и вне конкурса получил премию Дарвина", - комментируют событие украинские военные.
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