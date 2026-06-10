УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11383 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку
2 803 13

Окупант підірвався, розпаливши багаття акумулятором від FPV-дрона. ВIДЕО

На Лиманському напрямку в Донецькій області спроба окупанта використати елементи українського безпілотника для побутових потреб завершилася його миттєвою ліквідацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать кадри аеророзвідки, оприлюднені 63-ю окремою механізованою бригадою (63 ОМБр) ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіянин знайшов акумуляторну батарею від українського FPV-дрона і вирішив використати її, щоб розпалити багаття.

Проте "русская смєкалочка" не врахувала хімічних та фізичних властивостей сучасних літій-іонних чи літій-полімерних акумуляторів, які використовуються у БПЛА -  батарея здетонувала.

"Батарея вибухнула, внаслідок чого російський окупант самоліквідувався від осколкових поранень і поза конкурсом отримав премію Дарвіна", - коментують подію українські військові.

Дивіться: Окупант збиває прикладом автомата безпілотник у польоті та зникає у вогні і диму. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Науковець із РФ пропонує збивати українські дрони мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21249) курйоз (598) русский мир (499) Донецька область (11310) 63 ОМБр (165)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
10.06.2026 15:36 Відповісти
+6
хороший лещь прилетел, аж кепку завернуло
показати весь коментар
10.06.2026 15:39 Відповісти
+4
Треба,щоб цей флешмоб поширився серед кацапів!
показати весь коментар
10.06.2026 15:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Баньки" точно вибило...
показати весь коментар
10.06.2026 15:28 Відповісти
Треба,щоб цей флешмоб поширився серед кацапів!
показати весь коментар
10.06.2026 15:29 Відповісти
це шось ...вони у лаптестані до школи ходять ?!!!! ... ...
показати весь коментар
10.06.2026 15:31 Відповісти
Орден сутулого йому за винахідливість
показати весь коментар
10.06.2026 15:33 Відповісти
премію Дарвіна в студію
показати весь коментар
10.06.2026 15:35 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2026 15:36 Відповісти
хороший лещь прилетел, аж кепку завернуло
показати весь коментар
10.06.2026 15:39 Відповісти
Такої дічі ще не бачив . Там же написано, що в вогонь не кидать.
показати весь коментар
10.06.2026 15:53 Відповісти
Це ж потрібно ще грамоту знати, одного "вєлічія" малувато буде 😂
показати весь коментар
10.06.2026 16:24 Відповісти
То для тих, хто вміє читати.
показати весь коментар
10.06.2026 16:27 Відповісти
Не було шрифту Брайля.
показати весь коментар
10.06.2026 16:44 Відповісти
Мені подобається, як воно горить...і окупант кориться конаючи від болю..
показати весь коментар
10.06.2026 16:07 Відповісти
Рoзбагатiв 😂
показати весь коментар
10.06.2026 16:38 Відповісти
 
 