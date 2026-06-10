Окупант підірвався, розпаливши багаття акумулятором від FPV-дрона. ВIДЕО

На Лиманському напрямку в Донецькій області спроба окупанта використати елементи українського безпілотника для побутових потреб завершилася його миттєвою ліквідацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать кадри аеророзвідки, оприлюднені 63-ю окремою механізованою бригадою (63 ОМБр) ЗСУ.

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Росіянин знайшов акумуляторну батарею від українського FPV-дрона і вирішив використати її, щоб розпалити багаття.

Проте "русская смєкалочка" не врахувала хімічних та фізичних властивостей сучасних літій-іонних чи літій-полімерних акумуляторів, які використовуються у БПЛА - батарея здетонувала.

"Батарея вибухнула, внаслідок чого російський окупант самоліквідувався від осколкових поранень і поза конкурсом отримав премію Дарвіна", - коментують подію українські військові.

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