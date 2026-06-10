Два полони після викрадення: військових РФ засуджено за злочин проти фермерів на Донеччині. ВIДЕО

Двоє фермерів із Бахмутського району пережили незаконне ув’язнення, допити під погрозами, перевезення із зав’язаними очима, багатоденну дорогу окупованою територією та повторний полон.

За ці воєнні злочини двох військовослужбовців РФ заочно засуджено до 12 років позбавлення волі, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Прокурори Донеччини довели в суді вину двох уродженців Луганщини, які воювали у складі окупаційних військ. Їх визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни. Суд призначив максимальне покарання за цією статтею.

У липні 2022 року 57-річний чоловік та його 35-річна племінниця приїхали до села Стряпівка, щоб забрати свійську птицю та особисті речі. На в’їзді до населеного пункту їх затримали окупанти, безпідставно звинувативши у співпраці із Силами оборони України.

Потерпілих доставили до так званого командного пункту, де військовий на прізвисько "Бумер" під загрозою зброї відібрав у них документи, ключі від автомобіля та інше майно. Спочатку людей утримували у льосі, а згодом після допиту, проведеного разом із командиром роти на прізвисько "Стєкло", перевезли до підвалу у Володимирівці.

Пізніше фермерів вивезли до Луганської області та передали іншим російським військовим. Щоб приховати маршрут, їм наділи на голови мішки. Згодом цивільних залишили посеред поля без їжі, води та допомоги.

Чотири доби чоловік і жінка пішки пробиралися окупованою територією, однак знову потрапили в полон. Лише майже через півтора місяця їм вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію.

Під час розслідування правоохоронці встановили причетних до злочину - рядового та старшого лейтенанта 6-го мотострілецького полку Південного військового округу ЗС РФ.

"Ця справа - про конкретних людей, яких російські військові перетворили на заручників лише тому, що вони залишалися цивільними українцями на окупованій території.

Окупанти закривали їх у сирих підвалах, позбавляли нормального харчування, надягали їм на очі пов’язки, зв’язували руки та залякували стратою. Чоловіка били, а жінку погрозами доводили до втрати свідомості. Вони пережили два полони, кілька етапів незаконного перевезення, дорогу через окуповану територію і майже півтора місяця невідомості. Але російським військовим не вдалося залишитися невпізнаними. Українські слідчі та прокурори встановили їхні імена, зібрали докази й довели справу до обвинувального вироку", - зазначив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Голубов.

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