Два плена после похищения: военных РФ осудили за преступление против фермеров в Донецкой области

Двое фермеров из Бахмутского района пережили незаконное заключение, допросы под угрозами, перевозку с завязанными глазами, многодневную дорогу по оккупированной территории и повторный плен.

За эти военные преступления двое военнослужащих РФ заочно приговорены к 12 годам лишения свободы, пишет Цензор.НЕТ.

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Прокуроры Донецкой области доказали в суде вину двух уроженцев Луганщины, которые воевали в составе оккупационных войск. Их признали виновными в нарушении законов и обычаев войны. Суд назначил максимальное наказание по этой статье.

В июле 2022 года 57-летний мужчина и его 35-летняя племянница приехали в село Стряповка, чтобы забрать домашнюю птицу и личные вещи. На въезде в населенный пункт их задержали оккупанты, безосновательно обвинив в сотрудничестве с Силами обороны Украины.

Пострадавших доставили в так называемый командный пункт, где военный по прозвищу "Бумер" под угрозой оружия отобрал у них документы, ключи от автомобиля и другое имущество. Сначала людей удерживали в погребе, а затем, после допроса, проведенного вместе с командиром роты по прозвищу "Стекло", перевезли в подвал во Владимировке.

Позже фермеров вывезли в Луганскую область и передали другим российским военным. Чтобы скрыть маршрут, им надели на головы мешки. Впоследствии гражданских оставили посреди поля без еды, воды и помощи.

Четыре суток мужчина и женщина пешком пробирались по оккупированной территории, однако снова попали в плен. Лишь спустя почти полтора месяца им удалось вернуться на подконтрольную Украине территорию.

В ходе расследования правоохранители установили причастных к преступлению - рядового и старшего лейтенанта 6-го мотострелкового полка Южного военного округа ВС РФ.

"Это дело - о конкретных людях, которых российские военные превратили в заложников только потому, что они оставались гражданскими украинцами на оккупированной территории.

Оккупанты запирали их в сырых подвалах, лишали нормального питания, надевали им на глаза повязки, связывали руки и запугивали казнью. Мужчину избивали, а женщину угрозами доводили до потери сознания. Они пережили два плена, несколько этапов незаконной перевозки, путь через оккупированную территорию и почти полтора месяца неизвестности. Но российским военным не удалось остаться неузнанными. Украинские следователи и прокуроры установили их имена, собрали доказательства и довели дело до обвинительного приговора", - отметил заместитель руководителя Донецкой областной прокуратуры Александр Голубов.

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