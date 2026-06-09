Дев’ятьох окупантів у антидронових плащах ліквідували бійці 63-ї ОМБр: "Ці клоуни переконані, що вони - невидимки. Ходячі чорні пакети". ВIДЕО

Чергову порцію кумедних і водночас видовищних кадрів ураження живої сили ворога оприлюднили бійці 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відеозаписі зафіксовано спробу штурмовиків РФ приховано просуватися на Лиманському напрямку, який уже став специфічним майданчиком для випробування новітніх російських "технологій". Окупанти вдягли спеціальні термонакидки (антидронові плащі), сподіваючись стати непомітними для тепловізорів та камер українських БпЛА. Проте з боку це виглядало настільки незграбно, що українські захисники одразу охрестили їх "ходячими чорними пакетами".

"Ходячі чорні пакети повертаються! Кумедні росіяни в антидронових накидках залишаються особливістю Лиманського напрямку і улюбленими цілями пілотів ББС 63-я ОМБр Третього корпусу. Ви тільки подивіться на цих клоунів, які переконані, що вони – невидимки", - іронічно коментують відео автори публікації.

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