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Новини Відео Військові технології
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Дев’ятьох окупантів у антидронових плащах ліквідували бійці 63-ї ОМБр: "Ці клоуни переконані, що вони - невидимки. Ходячі чорні пакети". ВIДЕО

Чергову порцію кумедних і водночас видовищних кадрів ураження живої сили ворога оприлюднили бійці 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому відеозаписі зафіксовано спробу штурмовиків РФ приховано просуватися на Лиманському напрямку, який уже став специфічним майданчиком для випробування новітніх російських "технологій". Окупанти вдягли спеціальні термонакидки (антидронові плащі), сподіваючись стати непомітними для тепловізорів та камер українських БпЛА. Проте з боку це виглядало настільки незграбно, що українські захисники одразу охрестили їх "ходячими чорними пакетами".

"Ходячі чорні пакети повертаються! Кумедні росіяни в антидронових накидках залишаються особливістю Лиманського напрямку і улюбленими цілями пілотів ББС 63-я ОМБр Третього корпусу. Ви тільки подивіться на цих клоунів, які переконані, що вони – невидимки", - іронічно коментують відео автори публікації.

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Автор: 

армія рф (21231) технології (1072) 63 ОМБр (164) Третій армійський корпус (142)
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Топ коментарі
+6
"Я тучка, я тучка, я вовсе не медведь...".
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09.06.2026 15:48 Відповісти
+4
це як порно завжли приємно дивитись
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09.06.2026 15:46 Відповісти
+1
Прелесно, просто прелесно!!
Довели Українці, отих самиць на мацковії, кабаєву-мізуліну-матвієнчиху, аж до оргазму!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!! Памятаймо історію України!!
Буде воля, буде й доля!!
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚒💪✌️🤝👌👍👏🫡🤣🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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09.06.2026 15:55 Відповісти
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це як порно завжли приємно дивитись
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09.06.2026 15:46 Відповісти
як мило
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09.06.2026 15:47 Відповісти
Прелесно, просто прелесно!!
Довели Українці, отих самиць на мацковії, кабаєву-мізуліну-матвієнчиху, аж до оргазму!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!! Памятаймо історію України!!
Буде воля, буде й доля!!
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚒💪✌️🤝👌👍👏🫡🤣🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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09.06.2026 15:55 Відповісти
"Я тучка, я тучка, я вовсе не медведь...".
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09.06.2026 15:48 Відповісти
на ці плащі багато матеріалу іде. Якщо шити шапки, то вистачить значно більшій кількості особового складу.
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09.06.2026 16:03 Відповісти
Лучше нажопники, голову не так жалко
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09.06.2026 16:06 Відповісти
якщо в "ушанкє" зробити довгі вуха, то вона стане універсальною, і тоді штурмовик зможе за бажанням вибрати свою найважливішу частину туловіща.
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09.06.2026 16:12 Відповісти
Эти уроды пробовали на эти вундервафли ночью в тепловизор поглазеть?
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09.06.2026 16:05 Відповісти
😃
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09.06.2026 16:30 Відповісти
Тут головне не переконати їх шо їх видно - чиста випадковість.
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09.06.2026 16:48 Відповісти
 
 