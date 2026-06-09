Девять оккупантов в антидроновых плащах ликвидировали бойцы 63-й ОМБр: "Эти клоуны убеждены, что они - невидимки. Ходячие черные пакеты". ВИДЕО

Очередную порцию забавных и, в то же время, зрелищных кадров уничтожения живой силы противника обнародовали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наобнародованной видеозаписи зафиксирована попытка штурмовиков РФ скрытно продвигаться на Лиманском направлении, которое уже стало специфической площадкой для испытания новейших российских "технологий". Оккупанты надели специальные термонакидки (антидроновые плащи), надеясь стать незаметными для тепловизоров и камер украинских БПЛА. Однако со стороны это выглядело настолько нелепо, что украинские защитники сразу окрестили их "ходящими черными пакетами".

"Ходячие черные пакеты возвращаются! Забавные россияне в антидроновых накидках остаются особенностью Лиманского направления и любимыми целями пилотов ББС 63-й ОМБр Третьего корпуса. Вы только посмотрите на этих клоунов, которые убеждены, что они – невидимки", – иронично комментируют видео авторы публикации.

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