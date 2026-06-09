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Новости Видео Военные технологии
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Девять оккупантов в антидроновых плащах ликвидировали бойцы 63-й ОМБр: "Эти клоуны убеждены, что они - невидимки. Ходячие черные пакеты". ВИДЕО

Очередную порцию забавных и, в то же время, зрелищных кадров уничтожения живой силы противника обнародовали бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наобнародованной видеозаписи зафиксирована попытка штурмовиков РФ скрытно продвигаться на Лиманском направлении, которое уже стало специфической площадкой для испытания новейших российских "технологий". Оккупанты надели специальные термонакидки (антидроновые плащи), надеясь стать незаметными для тепловизоров и камер украинских БПЛА. Однако со стороны это выглядело настолько нелепо, что украинские защитники сразу окрестили их "ходящими черными пакетами".

"Ходячие черные пакеты возвращаются! Забавные россияне в антидроновых накидках остаются особенностью Лиманского направления и любимыми целями пилотов ББС 63-й ОМБр Третьего корпуса. Вы только посмотрите на этих клоунов, которые убеждены, что они – невидимки", – иронично комментируют видео авторы публикации.

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Автор: 

армия РФ (23014) технологии (747) 63 ОМБр (164) Третий армейский корпус (138)
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Топ комментарии
+6
"Я тучка, я тучка, я вовсе не медведь...".
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09.06.2026 15:48 Ответить
+4
це як порно завжли приємно дивитись
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09.06.2026 15:46 Ответить
+1
Прелесно, просто прелесно!!
Довели Українці, отих самиць на мацковії, кабаєву-мізуліну-матвієнчиху, аж до оргазму!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!! Памятаймо історію України!!
Буде воля, буде й доля!!
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚒💪✌️🤝👌👍👏🫡🤣🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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09.06.2026 15:55 Ответить
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це як порно завжли приємно дивитись
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09.06.2026 15:46 Ответить
як мило
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09.06.2026 15:47 Ответить
Прелесно, просто прелесно!!
Довели Українці, отих самиць на мацковії, кабаєву-мізуліну-матвієнчиху, аж до оргазму!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!! Памятаймо історію України!!
Буде воля, буде й доля!!
‼️❤️🇪🇺🇺🇦💯⚔️⚒💪✌️🤝👌👍👏🫡🤣🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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09.06.2026 15:55 Ответить
"Я тучка, я тучка, я вовсе не медведь...".
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09.06.2026 15:48 Ответить
на ці плащі багато матеріалу іде. Якщо шити шапки, то вистачить значно більшій кількості особового складу.
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09.06.2026 16:03 Ответить
Лучше нажопники, голову не так жалко
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09.06.2026 16:06 Ответить
якщо в "ушанкє" зробити довгі вуха, то вона стане універсальною, і тоді штурмовик зможе за бажанням вибрати свою найважливішу частину туловіща.
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09.06.2026 16:12 Ответить
Эти уроды пробовали на эти вундервафли ночью в тепловизор поглазеть?
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09.06.2026 16:05 Ответить
😃
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09.06.2026 16:30 Ответить
Тут головне не переконати їх шо їх видно - чиста випадковість.
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09.06.2026 16:48 Ответить
 
 