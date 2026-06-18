Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 388 050 человек (+1 370 за сутки), 12 038 танков, 44 240 артиллерийских систем, 24 779 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 388 050 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 038 (+5) единиц

боевых бронированных машин – 24 779 (+4) единиц

артиллерийских систем – 44 240 (+71) единиц

РСЗО – 1 877 (+3) единиц

средства ПВО – 1 431 (+4) единица

самолетов – 436 (+0) единиц

вертолетов – 353 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 684 (+7) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) единиц

крылатых ракет – 4 783 (+0) единицы

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 108 425 (+431) единиц

специальной техники – 4 306 (+3) единиц.

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