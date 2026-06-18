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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 388 050 человек (+1 370 за сутки), 12 038 танков, 44 240 артиллерийских систем, 24 779 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 388 050 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 038 (+5) единиц

боевых бронированных машин – 24 779 (+4) единиц

артиллерийских систем – 44 240 (+71) единиц

РСЗО – 1 877 (+3) единиц

средства ПВО – 1 431 (+4) единица

самолетов – 436 (+0) единиц

вертолетов – 353 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 684 (+7) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) единиц

крылатых ракет – 4 783 (+0) единицы

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 108 425 (+431) единиц

специальной техники – 4 306 (+3) единиц. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант показал "эвакуацию" раненых соратников, сваленных друг на друга в кузове автомобиля. ВИДЕО

Потери врага 17 июня

Автор: 

армия РФ (23096) Генштаб ВС (8202) ликвидация (4409) уничтожение (10063)
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Слава Україні ! Усім доброго ранку !
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18.06.2026 07:09 Ответить
А де новини про Мацкву? там сьогодні цілий карнавал, відосами весь ексельнова завалено
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18.06.2026 07:11 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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18.06.2026 08:03 Ответить
І ППОшечки! 🛬💥💥💥💥
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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18.06.2026 08:11 Ответить
Минув 4502! день москальсько-української війни.
528!!!!! одиниць знищеної техніки та 1370! чумардосів за день.
НРК та броня норм, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 388 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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18.06.2026 08:40 Ответить
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18.06.2026 08:42 Ответить
Все це добре, але на Дніпропетровщині об'явили примусову евакуацію ще з 22 населених пунктів. Кому там щось бачилось про тактичну перевагу України - міністру оборони мальчіку в шортах, котрий захотів з пів-рстрова зробити острів.
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18.06.2026 08:51 Ответить
Наземка з початку війни перевалила за двісті тисяч, 50 156 з початку року, 50 155 за 24-й рік
Вперше за два тижні БпЛА менше двох тисяч, проте середньодобовий показник 2 083. У рекорному на сьогодні березні - 59 537 БпЛА середньодобово було 1 921
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18.06.2026 09:03 Ответить
 
 