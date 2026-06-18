Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 388 050 человек (+1 370 за сутки), 12 038 танков, 44 240 артиллерийских систем, 24 779 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 388 050 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.26 ориентировочно составляют:
личного состава – около 1 388 050 (+1 370) человек (уничтожены и ранены)
танков – 12 038 (+5) единиц
боевых бронированных машин – 24 779 (+4) единиц
артиллерийских систем – 44 240 (+71) единиц
РСЗО – 1 877 (+3) единиц
средства ПВО – 1 431 (+4) единица
самолетов – 436 (+0) единиц
вертолетов – 353 (+0) единицы
наземных робототехнических комплексов – 1 684 (+7) единицы
БПЛА оперативно-тактического уровня – 357 589 (+1 996) единиц
крылатых ракет – 4 783 (+0) единицы
кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
подводных лодок – 2 (+0) единицы
автомобильной техники и автоцистерн – 108 425 (+431) единиц
специальной техники – 4 306 (+3) единиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
528!!!!! одиниць знищеної техніки та 1370! чумардосів за день.
НРК та броня норм, спецтехніка файно, арта, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 388 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
Вперше за два тижні БпЛА менше двох тисяч, проте середньодобовий показник 2 083. У рекорному на сьогодні березні - 59 537 БпЛА середньодобово було 1 921