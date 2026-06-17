Оккупант показал "эвакуацию" раненых соратников, сваленных друг на друга в кузове автомобиля. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой оккупант с эмоциями снимает так называемую "эвакуацию" военнослужащих ВС РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах рашисты движутся по дороге, пытаясь эвакуировать как минимум 4 своих соратников.
Также на видео видно, что раненые захватчики свалены в открытом кузове машины просто друг на друга.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.06.2026 00:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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