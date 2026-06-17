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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Оккупант показал "эвакуацию" раненых соратников, сваленных друг на друга в кузове автомобиля. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой оккупант с эмоциями снимает так называемую "эвакуацию" военнослужащих ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах рашисты движутся по дороге, пытаясь эвакуировать как минимум 4 своих соратников.

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Также на видео видно, что раненые захватчики свалены в открытом кузове машины просто друг на друга.

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Автор: 

армия РФ (23096) эвакуация (2303) ДШВ Десантно-штурмовые войска (476)
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Мабуть євакуатор десь до ДШВ мафона здав?
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18.06.2026 00:06 Ответить
 
 