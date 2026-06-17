Оккупант показал "эвакуацию" раненых соратников, сваленных друг на друга в кузове автомобиля. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой оккупант с эмоциями снимает так называемую "эвакуацию" военнослужащих ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах рашисты движутся по дороге, пытаясь эвакуировать как минимум 4 своих соратников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Также на видео видно, что раненые захватчики свалены в открытом кузове машины просто друг на друга.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноофицеры ДШВ обнаружили оккупанта посреди дороги: после мощного взрыва рашист исчез из кадра БПЛА. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Рашисты потеряли пушку Д-30 в артиллерийской дуэли с бойцами 66-й бригады. ВИДЕО