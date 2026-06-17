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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант показав "евакуацію" поранених поплічників, звалених один на одного в кузові автівки. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому окупант емоційно фільмує так звану "евакуацію" військових ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах рашисти рухаються дорогою, намагаючись евакуювати щонайменше 4 своїх поплічників.

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Також на відео видно, що поранені загарбники звалені у відкритому кузові автівки просто один на одному.

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Автор: 

армія рф (21315) евакуація (2546) ДШВ Десантно-штурмові війська (483)
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Мабуть євакуатор десь до ДШВ мафона здав?
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18.06.2026 00:06 Відповісти
Прямо на скотомогильник поехали?
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18.06.2026 00:16 Відповісти
 
 