Окупант показав "евакуацію" поранених поплічників, звалених один на одного в кузові автівки. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому окупант емоційно фільмує так звану "евакуацію" військових ЗС РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах рашисти рухаються дорогою, намагаючись евакуювати щонайменше 4 своїх поплічників.
Також на відео видно, що поранені загарбники звалені у відкритому кузові автівки просто один на одному.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар18.06.2026 00:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleg K #525841
показати весь коментар18.06.2026 00:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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