Дронарі ДШВ знайшли окупанта посеред дороги: після потужного вибуху рашист зник із кадру БпЛА. ВIДЕО 18+

Дронарі Десантно-штурмових військ ЗС України опублікували відеозапис, на якому український дрон ліквідовує окупанта посеред дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти Сил оборони виявили рашиста у розірваному дранті, який лежав на відкритій місцевості та одразу спрямували ударний БпЛА для ураження цілі.

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Внаслідок потужного вибуху окупанта розірвало на частини, а його тіло зникло з кадру дрона.

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