Дронарі ДШВ знайшли окупанта посеред дороги: після потужного вибуху рашист зник із кадру БпЛА. ВIДЕО 18+
Дронарі Десантно-штурмових військ ЗС України опублікували відеозапис, на якому український дрон ліквідовує окупанта посеред дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти Сил оборони виявили рашиста у розірваному дранті, який лежав на відкритій місцевості та одразу спрямували ударний БпЛА для ураження цілі.
Внаслідок потужного вибуху окупанта розірвало на частини, а його тіло зникло з кадру дрона.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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+5 Luk Viktor
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+5 Urs
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+3 Серый Вовк
показати весь коментар17.06.2026 20:33 Відповісти Посилання
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