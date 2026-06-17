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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів
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Дронарі ДШВ знайшли окупанта посеред дороги: після потужного вибуху рашист зник із кадру БпЛА. ВIДЕО 18+

Дронарі Десантно-штурмових військ ЗС України опублікували відеозапис, на якому український дрон ліквідовує окупанта посеред дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки пілоти Сил оборони виявили рашиста у розірваному дранті, який лежав на відкритій місцевості та одразу спрямували ударний БпЛА для ураження цілі.

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Внаслідок потужного вибуху окупанта розірвало на частини, а його тіло зникло з кадру дрона.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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армія рф (21305) знищення (10375) ДШВ Десантно-штурмові війська (483) дрони (8469)
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Топ коментарі
+5
"на молекули" порвало !!!
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17.06.2026 20:19 Відповісти
+5
там був портал до кобзона.
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17.06.2026 20:22 Відповісти
+3
А шо это он дорогу перекрывал, против чего выступал?
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17.06.2026 20:33 Відповісти
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17.06.2026 20:16 Відповісти
"на молекули" порвало !!!
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17.06.2026 20:19 Відповісти
Гарно, але поки чухалися, воно накабздонам слухати втікло...
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17.06.2026 20:20 Відповісти
там був портал до кобзона.
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17.06.2026 20:22 Відповісти
А шо это он дорогу перекрывал, против чего выступал?
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17.06.2026 20:33 Відповісти
І нахіба це лайно було потрібно розносити? Лежало б і далі доки не приберуть та не поміняють на тіла наших полеглих захисників.
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17.06.2026 20:38 Відповісти
Анігілятор?
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17.06.2026 20:51 Відповісти
Дронов не жалко, ещё закупят и пришлют, да дронари, зато как прикольно вышло.
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17.06.2026 21:40 Відповісти
Коперфілд? Гудіні?
Дрон дезінтегратор!
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17.06.2026 22:16 Відповісти
 
 