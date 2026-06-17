Рашисти втратили гармату Д-30 в артилерійській дуелі з воїнами 66-ї бригади. ВIДЕО
Артилеристи 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили російську гармату Д-30 під час контрбатарейної боротьби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, позицію ворожої артилерії виявили розвідники батальйону безпілотних систем "MARA", які також забезпечували коригування вогню.
Після отримання координат по російській гарматі відпрацювали українські бійці самохідного артилерійського дивізіону бригади.
На кадрах видно, як уже третій постріл українських артилеристів точно влучає у ворожу ціль.
У результаті удару сталася потужна детонація, а російську гармату Д-30 було знищено.
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Pan Lipko
показати весь коментар17.06.2026 19:50 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sone Com
показати весь коментар17.06.2026 20:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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