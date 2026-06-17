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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
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Рашисти втратили гармату Д-30 в артилерійській дуелі з воїнами 66-ї бригади. ВIДЕО

Артилеристи 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили російську гармату Д-30 під час контрбатарейної боротьби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, позицію ворожої артилерії виявили розвідники батальйону безпілотних систем "MARA", які також забезпечували коригування вогню.

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Після отримання координат по російській гарматі відпрацювали українські бійці самохідного артилерійського дивізіону бригади.

На кадрах видно, як уже третій постріл українських артилеристів точно влучає у ворожу ціль.

У результаті удару сталася потужна детонація, а російську гармату Д-30 було знищено.

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Це щось давно забуте і раритетне, як дуель на ятаганаг.
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17.06.2026 19:50 Відповісти
Нічого не забуте! Ціх хлопців треба залучати до контр батарейної боротьби на Сумщині, бо підари провадились Суми обстрілювати з гармати.
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17.06.2026 20:00 Відповісти
 
 