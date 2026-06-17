Дронарі "Тейваз" перехоплювачами STING знищили 8 російських безпілотників під час атаки ворога. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Тейваз" 118-ї окремої бригади територіальної оборони знищили 8 російських безпілотників під час однієї з повітряних атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення ворожих цілей оператори використовували дрони-перехоплювачі STING виробництва "Диких шершнів".

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Серед знищених повітряних цілей - ударний безпілотник "Ланцет", 3 дрони-камікадзе типу "Шахед" та 4 безпілотники "Гербера".

У результаті бойової роботи всі виявлені цілі були успішно перехоплені та знищені.

Кадрами роботи операторів поділилися "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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