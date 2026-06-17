Дронщики "Тейваз" с помощью перехватчиков STING уничтожили 8 российских беспилотников во время атаки врага. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Тейваз" 118-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили 8 российских беспилотников во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеских целей операторы использовали дроны-перехватчики STING производства "Диких шершней".

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Среди уничтоженных воздушных целей — ударный беспилотник "Ланцет", 3 дрона-камикадзе типа "Шахед" и 4 беспилотника "Гербера".

Вследствие боевых действий все обнаруженные цели были успешно перехвачены и уничтожены.

Кадрами работы операторов поделились "Дикие шершни" в своём Telegram-канале.

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