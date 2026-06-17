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Наши воины нанесли удар по врагу в Курской и Харьковской областях: ликвидированы россияне, орудия и НРК

На Курском и Северо-Слобожанском направлениях пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Стальная граница" уничтожили двух оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Кроме того, наши защитники уничтожили орудие, 2 антенны, дрон-"ждун", наземный роботизированный комплекс, 2 укрытия и 2 склада боекомплекта врага.

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армия РФ (23087) Госпогранслужба (7171) уничтожение (10057) война в Украине (8476)
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17.06.2026 14:54 Ответить
Може, курвщині? Але однак добре!
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17.06.2026 15:14 Ответить
 
 