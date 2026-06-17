Наши воины нанесли удар по врагу в Курской и Харьковской областях: ликвидированы россияне, орудия и НРК

На Курском и Северо-Слобожанском направлениях пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Стальная граница" уничтожили двух оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Кроме того, наши защитники уничтожили орудие, 2 антенны, дрон-"ждун", наземный роботизированный комплекс, 2 укрытия и 2 склада боекомплекта врага.



Читайте также: Пограничники уничтожили антенны БПЛА, РЭБ, ПТРК, укрытия оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО