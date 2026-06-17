Наши воины нанесли удар по врагу в Курской и Харьковской областях: ликвидированы россияне, орудия и НРК
На Курском и Северо-Слобожанском направлениях пограничники-операторы FPV-дронов бригады "Стальная граница" уничтожили двух оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Кроме того, наши защитники уничтожили орудие, 2 антенны, дрон-"ждун", наземный роботизированный комплекс, 2 укрытия и 2 склада боекомплекта врага.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luiza
показать весь комментарий17.06.2026 14:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Погрібний Олександр
показать весь комментарий17.06.2026 15:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль