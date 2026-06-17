Пограничники уничтожили антенны БПЛА, РЭБ, ПТРК, укрытия оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики подразделения DESTRUCTION TEAM нанесли серию успешных ударов по позициям российских оккупационных войск на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Благодаря профессиональным и точным действиям украинских операторов беспилотников на указанном участке фронта удалось полностью уничтожить антенны связи и управления вражескими БПЛА, а также вывести из строя важные средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки противника.

Кроме того, пограничники успешно отработали по воздушным целям, поразив значительное количество российских дронов типа "Ждун".

В ГПСУ добавляют, что во время воздушных атак аэроразведчики также поразили вражеский противотанковый ракетный комплекс и уничтожили транспортные средства оккупантов. Мощные удары понесла и живая сила врага: защитники нанесли существенные потери личному составу и полностью уничтожили укрытия, которые российские военные обустроили в гражданских зданиях для скрытого накопления своих сил.

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