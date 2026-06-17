147-я ОАБр первой среди новых артиллерийских бригад применила "мидл-страйки" против оккупантов: поражены склад БК, командный пункт и база, - 7-й корпус ДШВ
7-й корпус ДШВ увеличивает глубину поражения - 147-я ОАБр первой среди вновь сформированных артиллерийских бригад ВСУ применила "мидл страйки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Как отмечается, подразделения 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ наращивают применение ударных беспилотных систем для поражения противника в оперативной глубине.
"В фокусе - военные объекты, логистика и элементы управления врага за пределами непосредственной линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.
Подробности
На днях 147-я отдельная артиллерийская бригада 7-го корпуса ДШВ стала первой среди вновь созданных артбригад ВСУ, применившей против врага ударные дроны-камикадзе средней дальности. "Мидл-страйки" отработали по нескольким целям.
Старомихайловка, западные окраины Донецка
- Поражен склад боекомплекта, который использовала 110-я мотострелковая бригада РФ на территории фермы в ангаре.
Селидово
- Поражен командный пункт управления одного из батальонов 51-й общевойсковой армии РФ, "расквартировавшегося" в частном секторе.
Курахово
- Пункт сосредоточения личного состава противника. Помещение возле Кураховской ТЭЦ враг использовал в составе 41-й общевойсковой армии РФ.
"Поражение целей стало результатом детального анализа данных, полученных из различных источников разведки. Речь идет, в частности, о воздушной и киберразведке, а также об анализе захваченных документов", - говорится в сообщении.
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