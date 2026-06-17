147 ОАБр першою серед нових артбригад застосувала "мідл страйки" по окупантах: уражено склад БК, командний пункт і базу, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Індустрія дронів

7 корпус ДШВ розширює глибину ураження - 147 ОАБр першою серед новостворених артбригад ЗСУ застосувала "мідл страйки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Як зазначається, підрозділи 7 корпусу швидкого реагування ДШВ нарощують застосування ударних безпілотних систем для ураження противника в оперативній глибині.

"У фокусі - військові об’єкти, логістика та елементи управління ворога поза безпосередньою лінією бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

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Деталі

Днями 147 окрема артилерійська бригада 7 корпусу ДШВ стала першою серед новостворених артбригад ЗСУ, яка застосувала по ворогу ударні дрони-камікадзе середньої дальності. "Мідл страйки" відпрацювали по декількох цілях.

Старомихайлівка, західні околиці Донецька

Уражений склад боєкомплекту, який використовувала 110 мотострілецька бригада РФ на території ферми в ангарі.

Селидове

Уражений командний пункт управління одного з батальйонів 51 загальновійськової армії РФ, що "розквартирувався" у приватному секторі.

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Курахове

Пункт накопичення особового складу противника. Приміщення біля Курахівської ТЕЦ ворог використовував зі складу 41 загальновійськової армії РФ.

"Ураження цілей стало результатом детального аналізу даних, отриманих із різних джерел розвідки. Йдеться, зокрема, про повітряну, кіберрозвіду та аналіз захоплених документів". - зазначається у повідомленні.