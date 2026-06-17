Дві ворожі колони пішли в наступ: 81 ОАеМБр про деталі масштабного штурму РФ на Слов’янському напрямку. ВIДЕО

81 ОАеМБр 7 корпусу ДШВ зупинила дводенний механізований штурм Росії на Словʼянському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

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81 ОАеМБр відбила масований штурм російських військ

Як зазначається, днями, під час кількох хвиль атак ворог застосував 28 мотоциклів, 1 танк, 3 БМП, 7 одиниць автомобільної техніки та більше 50 одиниць живої сили!

За наявною інформацією, противник намагався прорвати лінію оборони десантників, висадити піхоту та зайняти вигідні рубежі.

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Деталі наступу

Дві ворожі колони одночасно висунулися різними маршрутами: одна - з населеного пункту Платонівка в напрямку Закітного, інша - з міста Сіверськ в напрямку селища Крива Лука.

Завдяки своєчасному виявленню та злагодженим діям розвідки та підрозділів БпС - штурмові дії зупинені на підступах до першої лінії оборони.

"Загалом ситуація залишається складною. Противник постійно накопичує ресурси та не залишає спроб зайняти більш вигідні рубежі не лише тактикою інфільтрації, а й із застосуванням броне-, авто- та мототехніки під прикриттям артилерії, авіації та засобів БпЛА.



Також ворог постійно намагається контролювати основні логістичні сполучення, використовуючи засоби дистанційного мінування та дрони-камікадзе різних типів", - йдеться у повідомленні.

Попри стрімку динаміку зі сторони ворога, воїни 81 бригади 7 корпусу ДШВ продовжують виявляти та знищувати окyпaнтів.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що десантники 81-ї бригади зірвали один із наймасштабніших штурмів.