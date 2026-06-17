Дві ворожі колони пішли в наступ: 81 ОАеМБр про деталі масштабного штурму РФ на Слов’янському напрямку. ВIДЕО
81 ОАеМБр 7 корпусу ДШВ зупинила дводенний механізований штурм Росії на Словʼянському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
81 ОАеМБр відбила масований штурм російських військ
Як зазначається, днями, під час кількох хвиль атак ворог застосував 28 мотоциклів, 1 танк, 3 БМП, 7 одиниць автомобільної техніки та більше 50 одиниць живої сили!
За наявною інформацією, противник намагався прорвати лінію оборони десантників, висадити піхоту та зайняти вигідні рубежі.
Деталі наступу
Дві ворожі колони одночасно висунулися різними маршрутами: одна - з населеного пункту Платонівка в напрямку Закітного, інша - з міста Сіверськ в напрямку селища Крива Лука.
Завдяки своєчасному виявленню та злагодженим діям розвідки та підрозділів БпС - штурмові дії зупинені на підступах до першої лінії оборони.
"Загалом ситуація залишається складною. Противник постійно накопичує ресурси та не залишає спроб зайняти більш вигідні рубежі не лише тактикою інфільтрації, а й із застосуванням броне-, авто- та мототехніки під прикриттям артилерії, авіації та засобів БпЛА.
Також ворог постійно намагається контролювати основні логістичні сполучення, використовуючи засоби дистанційного мінування та дрони-камікадзе різних типів", - йдеться у повідомленні.
Попри стрімку динаміку зі сторони ворога, воїни 81 бригади 7 корпусу ДШВ продовжують виявляти та знищувати окyпaнтів.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що десантники 81-ї бригади зірвали один із наймасштабніших штурмів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Довбайте хлопці кацапйо.
СєВєО ідьот по плану...
Якщо б в нас було все те, що відібрали в 91-92 роках та далиб тауроси і томагавки, русня б вже освоювала нові свої землі за Уралом, копаючі землянки.