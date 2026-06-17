УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13206 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бої на Слов’янському напрямку
5 388 7

Дві ворожі колони пішли в наступ: 81 ОАеМБр про деталі масштабного штурму РФ на Слов’янському напрямку. ВIДЕО

81 ОАеМБр 7 корпусу ДШВ зупинила дводенний механізований штурм Росії на Словʼянському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

81 ОАеМБр відбила масований штурм російських військ

Як зазначається, днями, під час кількох хвиль атак ворог застосував 28 мотоциклів, 1 танк, 3 БМП, 7 одиниць автомобільної техніки та більше 50 одиниць живої сили!

За наявною інформацією, противник намагався прорвати лінію оборони десантників, висадити піхоту та зайняти вигідні рубежі.

Дивіться також: Важкі бої на підступах до Слов’янська: десантники 81-ї бригади відбивають штурми ворога. ВIДЕО

Деталі наступу

Дві ворожі колони одночасно висунулися різними маршрутами: одна - з населеного пункту Платонівка в напрямку Закітного, інша - з міста Сіверськ в напрямку селища Крива Лука.

Завдяки своєчасному виявленню та злагодженим діям розвідки та підрозділів БпС - штурмові дії зупинені на підступах до першої лінії оборони.

"Загалом ситуація залишається складною. Противник постійно накопичує ресурси та не залишає спроб зайняти більш вигідні рубежі не лише тактикою інфільтрації, а й із застосуванням броне-, авто- та мототехніки під прикриттям артилерії, авіації та засобів БпЛА.

Також ворог постійно намагається контролювати основні логістичні сполучення, використовуючи засоби дистанційного мінування та дрони-камікадзе різних типів", - йдеться у повідомленні.

Попри стрімку динаміку зі сторони ворога, воїни 81 бригади 7 корпусу ДШВ продовжують виявляти та знищувати окyпaнтів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці батальйону "Апачі" знищили дві гармати Д-30 разом з окупантами поряд на Слов’янському напрямку. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що десантники 81-ї бригади зірвали один із наймасштабніших штурмів.

Автор: 

Донецька область (11348) 81 окрема аеромобільна бригада (107) ДШВ Десантно-штурмові війська (480) Краматорський район (1278) Слов’янськ (835)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жестяк *****.
Довбайте хлопці кацапйо.
показати весь коментар
17.06.2026 08:16 Відповісти
❤️🖤💙💛💪
показати весь коментар
17.06.2026 08:47 Відповісти
У березні 2022 мехколоною кацапів вважалось 30-50 танків. Тепер - 28 китайських мопедів.
СєВєО ідьот по плану...
показати весь коментар
17.06.2026 08:48 Відповісти
Ті, хто йшов пішки, мали більший шанс вижити. Але все одно краще в полон.
показати весь коментар
17.06.2026 08:57 Відповісти
Наше військо найсильніше в світі. І це беззаперечно!
Якщо б в нас було все те, що відібрали в 91-92 роках та далиб тауроси і томагавки, русня б вже освоювала нові свої землі за Уралом, копаючі землянки.
показати весь коментар
17.06.2026 08:57 Відповісти
Масштабність наступу 3,14дорів дійсно вражає. Це не парочка інфільтрованих, а майже армія.
показати весь коментар
17.06.2026 09:30 Відповісти
еволюция от т90 до мотыков и от захвата бердянска мелитополя за пару дней,до мясорубки за малую токмачку 800 дней и ейфория от захвата бабкосела на бамбасе как от захвата минимум мариуполя))))все идет по плану,если я был путином и хотел бы разрушить рашку я бы действовал точно так же.
показати весь коментар
17.06.2026 10:31 Відповісти
 
 