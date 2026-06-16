Мінус 28 мотоциклів, танк і БМП: десантники 81-ї бригади зірвали один із наймасштабніших штурмів. ВIДЕО

Військовослужбовці ББПС "АПАЧІ" спільно із суміжними підрозділами 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади зірвали один із наймасштабніших штурмів російських військ на Слов’янському напрямку за останній час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник одночасно висунув дві штурмові групи різними маршрутами.

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Одна рухалася зі сторони Платонівки у напрямку Закітного, інша - із Сіверська у бік Кривої Луки.

Для проведення атаки окупанти залучили 28 мотоциклів, до 50 одиниць живої сили, танк, 3 бойові машини піхоти та 5 автомобілів.

Попри значну кількість техніки та особового складу, жодна зі штурмових груп не змогла дістатися навіть першої лінії української оборони.

Завдяки роботі операторів безпілотних систем та злагодженій взаємодії підрозділів наступ противника був зірваний ще на підходах до позицій Сил оборони.

Ставка противника на масоване застосування техніки та живої сили не дала результату через ефективну роботу українських дронарів і координацію дій між підрозділами.

Кадри відбиття російського штурму оприлюднили військовослужбовці ББПС "АПАЧІ".

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