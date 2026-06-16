Окупанти сховали САУ в ангарі серед цивільної техніки, але дронарі підрозділу "Шершні Довбуша" її знищили. ВIДЕО
Бійці 68-ї окремої єгерської бригади ДШВ виявили російську самохідну артилерійську установку, яку окупанти намагалися приховати в ангарі серед цивільної та будівельної техніки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу САУ виявили пілоти батареї артилерійської розвідки бригади, після чого координати цілі передали операторам ударних дронів підрозділу "Шершні Довбуша".
Після виявлення по самохідній артилерійській установці було завдано два точні удари. Перший влучив у ціль, а другий остаточно вивів техніку з ладу.
У результаті ураження російська САУ була знищена та більше не зможе застосовуватися проти українських військових.
Відео опублікували бійці 68-ї окремої єгерської бригади ДШВ у своєму телеграм-каналі.
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показати весь коментар16.06.2026 21:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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