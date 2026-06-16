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Новини Відео Знищення російської техніки
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Окупанти сховали САУ в ангарі серед цивільної техніки, але дронарі підрозділу "Шершні Довбуша" її знищили. ВIДЕО

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади ДШВ виявили російську самохідну артилерійську установку, яку окупанти намагалися приховати в ангарі серед цивільної та будівельної техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу САУ виявили пілоти батареї артилерійської розвідки бригади, після чого координати цілі передали операторам ударних дронів підрозділу "Шершні Довбуша".

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Після виявлення по самохідній артилерійській установці було завдано два точні удари. Перший влучив у ціль, а другий остаточно вивів техніку з ладу.

У результаті ураження російська САУ була знищена та більше не зможе застосовуватися проти українських військових.

Відео опублікували бійці 68-ї окремої єгерської бригади ДШВ у своєму телеграм-каналі.

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16.06.2026 21:07 Відповісти
 
 