Пілот Повітряних сил знищив реактивний "Шахед" над Одещиною прямим влучанням. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри знищення російського реактивного дрона-камікадзе типу "Шахед" над Одещиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот Повітряних сил України на винищувачі здійснив перехоплення повітряної цілі та виконав пуск по ворожому безпілотнику.

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На відео видно, як український льотчик переслідує російський дрон у повітрі та завдає по ньому точного удару.

У результаті влучання боєприпасу ціль була уражена прямим попаданням, після чого реактивний "Шахед" вибухнув у повітрі.

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