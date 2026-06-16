Пілот Повітряних сил знищив реактивний "Шахед" над Одещиною прямим влучанням. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри знищення російського реактивного дрона-камікадзе типу "Шахед" над Одещиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот Повітряних сил України на винищувачі здійснив перехоплення повітряної цілі та виконав пуск по ворожому безпілотнику.
На відео видно, як український льотчик переслідує російський дрон у повітрі та завдає по ньому точного удару.
У результаті влучання боєприпасу ціль була уражена прямим попаданням, після чого реактивний "Шахед" вибухнув у повітрі.
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