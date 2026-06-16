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Новини Відео Атака безпілотників на Одесу Збиття шахедів Знищення російських безпілотників
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Пілот Повітряних сил знищив реактивний "Шахед" над Одещиною прямим влучанням. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри знищення російського реактивного дрона-камікадзе типу "Шахед" над Одещиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот Повітряних сил України на винищувачі здійснив перехоплення повітряної цілі та виконав пуск по ворожому безпілотнику.

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На відео видно, як український льотчик переслідує російський дрон у повітрі та завдає по ньому точного удару.

У результаті влучання боєприпасу ціль була уражена прямим попаданням, після чого реактивний "Шахед" вибухнув у повітрі.

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Одеська область (4121) знищення (10366) Повітряні сили (3479) пілот (137) Шахед (2274) винищувач (148)
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Топ коментарі
+5
Слава ЗСУ! Пілоту браво!
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16.06.2026 19:46 Відповісти
+2
Пілоту , Слава👍✊❤️низький уклін 👏👏👏👏👏👏
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16.06.2026 20:04 Відповісти
+1
Доречі, легкомоторні літаки - найкраща і дешева зброя від шахедів
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16.06.2026 20:15 Відповісти
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Ащо за літак?
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16.06.2026 19:45 Відповісти
Це міг 21
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16.06.2026 20:00 Відповісти
Двойные кили. По любому это АН-2
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16.06.2026 20:08 Відповісти
Доречі, легкомоторні літаки - найкраща і дешева зброя від шахедів
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16.06.2026 20:15 Відповісти
але не реактивних...
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16.06.2026 20:47 Відповісти
так виглядає, що міг-29...
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16.06.2026 20:46 Відповісти
Слава ЗСУ! Пілоту браво!
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16.06.2026 19:46 Відповісти
Пілоту , Слава👍✊❤️низький уклін 👏👏👏👏👏👏
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16.06.2026 20:04 Відповісти
В Хмельницькій області розбився Су-24...
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16.06.2026 20:12 Відповісти
Погано. Пілоти живі?
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16.06.2026 20:21 Відповісти
Поки що невідомо.
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16.06.2026 20:22 Відповісти
На жаль, обидва льотчики загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам майора Загарулька Богдана Григоровича та старшого лейтенанта Бабенка Богдана Олександровича, вони боронили нашу країну до останнього подиху... (с)
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16.06.2026 21:09 Відповісти
Чому не повернутися до Focke-Wulf Ta 152.
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16.06.2026 20:24 Відповісти
красавчегі, бачив то на власні очі))
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16.06.2026 20:42 Відповісти
 
 