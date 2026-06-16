Оператори 413-го полку "Рейд" дронами дісталися до Маріуполя та знищили склад російських дронів. ВIДЕО

Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" уразили склад російських безпілотників у тимчасово окупованому Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар було завдано в ході middle strike операції по об'єкту, розташованому в промисловій зоні поблизу мікрорайону Західний.

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За наявною інформацією, склад БпЛА належав одному з підрозділів 60-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 5-ї загальновійськової армії РФ.

Для виконання бойового завдання оператори полку застосували ударні дрони українського виробництва компанії Fire Point.

У Силах безпілотних систем зазначають, що це не перше результативне ураження об'єктів противника в окупованому Маріуполі, здійснене підрозділом "Рейд".

Раніше оператори полку завдали удару по території металургійного комбінату "Азовсталь", де уразили новітню модифікацію російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С2".

Кадри бойової роботи оприлюднили бійці у своєму телеграм-каналі.

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