Операторы 413-го полка "Рейд" с помощью дронов добрались до Мариуполя и уничтожили склад российских дронов. ВИДЕО
Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удар по складу российских беспилотников во временно оккупированном Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен в ходе операции по объекту, расположенному в промышленной зоне вблизи микрорайона Западный.
По имеющейся информации, склад БПЛА принадлежал одному из подразделений 60-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 5-й общевойсковой армии РФ.
Для выполнения боевой задачи операторы полка применили ударные дроны украинского производства компании Fire Point.
В Силах беспилотных систем отмечают, что это не первое результативное поражение объектов противника в оккупированном Мариуполе, осуществленное подразделением "Рейд".
Ранее операторы полка нанесли удар по территории металлургического комбината "Азовсталь", где поразили новейшую модификацию российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С2".
Кадры боевых действий опубликовали бойцы в своем Telegram-канале.
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