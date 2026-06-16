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Операторы 413-го полка "Рейд" с помощью дронов добрались до Мариуполя и уничтожили склад российских дронов. ВИДЕО

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удар по складу российских беспилотников во временно оккупированном Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен в ходе операции по объекту, расположенному в промышленной зоне вблизи микрорайона Западный.

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По имеющейся информации, склад БПЛА принадлежал одному из подразделений 60-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 5-й общевойсковой армии РФ.

Для выполнения боевой задачи операторы полка применили ударные дроны украинского производства компании Fire Point.

В Силах беспилотных систем отмечают, что это не первое результативное поражение объектов противника в оккупированном Мариуполе, осуществленное подразделением "Рейд".

Ранее операторы полка нанесли удар по территории металлургического комбината "Азовсталь", где поразили новейшую модификацию российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С2".

Кадры боевых действий опубликовали бойцы в своем Telegram-канале.

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Мариуполь (5632) уничтожение (10048) Донецкая область (12461) ВСУ (7839) дроны (7385) Силы беспилотных систем (527) Мариупольский район (104)
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16.06.2026 17:50 Ответить
 
 