Операторы 413-го полка "Рейд" с помощью дронов добрались до Мариуполя и уничтожили склад российских дронов. ВИДЕО

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли удар по складу российских беспилотников во временно оккупированном Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, удар был нанесен в ходе операции по объекту, расположенному в промышленной зоне вблизи микрорайона Западный.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По имеющейся информации, склад БПЛА принадлежал одному из подразделений 60-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 5-й общевойсковой армии РФ.

Для выполнения боевой задачи операторы полка применили ударные дроны украинского производства компании Fire Point.

В Силах беспилотных систем отмечают, что это не первое результативное поражение объектов противника в оккупированном Мариуполе, осуществленное подразделением "Рейд".

Ранее операторы полка нанесли удар по территории металлургического комбината "Азовсталь", где поразили новейшую модификацию российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С2".

Кадры боевых действий опубликовали бойцы в своем Telegram-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантник 25-й бригады стрелковым огнем уничтожил российский дрон, который охотился на украинский НРК. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант решил вступить в дуэль с украинским дроном и был ликвидирован бойцами подразделения "Гострі картузи". ВИДЕО