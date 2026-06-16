Десантник 25-й бригады стрелковым огнем уничтожил российский дрон, охотившийся на украинский НРК. ВИДЕО

Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады с помощью стрелкового оружия уничтожил российский дрон, который пытался атаковать украинский наземный роботизированный комплекс во время логистической миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в зоне ответственности 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Российский дрон-"ждун" пытался сорвать очередную доставку снабжения на позиции украинских десантников с помощью НРК.

Заметив угрозу, военнослужащий открыл огонь по беспилотнику.

На обнародованных кадрах видно, как после нескольких точных выстрелов вражеский БПЛА взрывается в воздухе.

Отмечается, что сначала российский дрон пытался атаковать наземный роботизированный комплекс. После открытия огня беспилотник изменил направление движения и полетел в сторону украинского военного, однако добраться до цели не смог.

Как следствие, угроза была ликвидирована, а логистическая миссия успешно завершилась.

Наземный роботизированный комплекс продолжил движение и доставил необходимое снабжение на позиции украинских защитников.

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