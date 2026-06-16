Десантник 25-й бригады стрелковым огнем уничтожил российский дрон, охотившийся на украинский НРК. ВИДЕО
Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады с помощью стрелкового оружия уничтожил российский дрон, который пытался атаковать украинский наземный роботизированный комплекс во время логистической миссии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в зоне ответственности 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Российский дрон-"ждун" пытался сорвать очередную доставку снабжения на позиции украинских десантников с помощью НРК.
Заметив угрозу, военнослужащий открыл огонь по беспилотнику.
На обнародованных кадрах видно, как после нескольких точных выстрелов вражеский БПЛА взрывается в воздухе.
Отмечается, что сначала российский дрон пытался атаковать наземный роботизированный комплекс. После открытия огня беспилотник изменил направление движения и полетел в сторону украинского военного, однако добраться до цели не смог.
Как следствие, угроза была ликвидирована, а логистическая миссия успешно завершилась.
Наземный роботизированный комплекс продолжил движение и доставил необходимое снабжение на позиции украинских защитников.
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В інших армія подібні дії здійснюють БТР, але БТР коштують грошей, а українці - нічого не коштують. А цим військовим навіть авто не дали: нехай лохи пішки по небезпечній ділянці ходять: в десять разів довше, проте дешевше виловити нового героя на вулиці, коли цього вб'ють.
Це відео є відповіддю, чого постійно не вистачає піхоти. Коли б цінували б військових, то доставили б необхідне забезпечення за допомогою літаючого дрона.
Найсумніше, що цю некомпетентність журналісти вважають чимось хорошим.