Десантник 25-ї бригади стрілецьким вогнем знищив російський дрон, який полював на український НРК. ВIДЕО

Військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зі стрілецької зброї знищив російський дрон, який намагався атакувати український наземний роботизований комплекс під час логістичної місії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався у смузі відповідальності 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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Російський дрон-"ждун" намагався зірвати чергову доставку забезпечення на позиції українських десантників за допомогою НРК.

Помітивши загрозу, військовослужбовець відкрив вогонь по безпілотнику.

На оприлюднених кадрах видно, як після кількох влучних пострілів ворожий БпЛА вибухає у повітрі.

Зазначається, що спочатку російський дрон намагався атакувати наземний роботизований комплекс. Після відкриття вогню безпілотник змінив напрямок руху та полетів у бік українського військового, однак дістатися до цілі не зміг.

У результаті загрозу було ліквідовано, а логістична місія успішно завершилася.

Наземний роботизований комплекс продовжив рух і доставив необхідне забезпечення на позиції українських захисників.

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