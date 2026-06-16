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Пилот Воздушных сил уничтожил реактивный "Шахед" над Одесчиной прямым попаданием. ВИДЕО

В сети появились кадры уничтожения российского реактивного дрона-камикадзе типа "Шахед" над Одесской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот Воздушных сил Украины на истребителе перехватил воздушную цель и нанес удар по вражескому беспилотнику.

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На видео видно, как украинский летчик преследует российский дрон в воздухе и наносит по нему точный удар.

В результате попадания боеприпаса цель была поражена прямым попаданием, после чего реактивный "Шахед" взорвался в воздухе.

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Одесская область (4381) уничтожение (10048) Воздушные силы (3150) пилот (134) Шахед (2263) истребитель (144)
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Ащо за літак?
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16.06.2026 19:45 Ответить
Це міг 21
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16.06.2026 20:00 Ответить
Двойные кили. По любому это АН-2
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16.06.2026 20:08 Ответить
Доречі, легкомоторні літаки - найкраща і дешева зброя від шахедів
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16.06.2026 20:15 Ответить
Слава ЗСУ! Пілоту браво!
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16.06.2026 19:46 Ответить
Пілоту , Слава👍✊❤️низький уклін 👏👏👏👏👏👏
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16.06.2026 20:04 Ответить
В Хмельницькій області розбився Су-24...
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16.06.2026 20:12 Ответить
 
 