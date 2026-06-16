Пилот Воздушных сил уничтожил реактивный "Шахед" над Одесчиной прямым попаданием. ВИДЕО

В сети появились кадры уничтожения российского реактивного дрона-камикадзе типа "Шахед" над Одесской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот Воздушных сил Украины на истребителе перехватил воздушную цель и нанес удар по вражескому беспилотнику.

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На видео видно, как украинский летчик преследует российский дрон в воздухе и наносит по нему точный удар.

В результате попадания боеприпаса цель была поражена прямым попаданием, после чего реактивный "Шахед" взорвался в воздухе.

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