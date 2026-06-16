1 292 7
Пилот Воздушных сил уничтожил реактивный "Шахед" над Одесчиной прямым попаданием. ВИДЕО
В сети появились кадры уничтожения российского реактивного дрона-камикадзе типа "Шахед" над Одесской областью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот Воздушных сил Украины на истребителе перехватил воздушную цель и нанес удар по вражескому беспилотнику.
На видео видно, как украинский летчик преследует российский дрон в воздухе и наносит по нему точный удар.
В результате попадания боеприпаса цель была поражена прямым попаданием, после чего реактивный "Шахед" взорвался в воздухе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Иван Сулима
показать весь комментарий16.06.2026 19:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
polini orop
показать весь комментарий16.06.2026 20:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий16.06.2026 20:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Иван Сулима
показать весь комментарий16.06.2026 20:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Грицько Злий
показать весь комментарий16.06.2026 19:46 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Vika Lysenko
показать весь комментарий16.06.2026 20:04 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vitaliy Mauler #573781
показать весь комментарий16.06.2026 20:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль