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СБС поразили ЗРК "Оса", 5 береговых РЛС в Крыму, склад БПЛА и места базирования оккупантов. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем в ночь с 15 на 16 июня нанесли удары по ряду военных объектов противника в оперативной глубине на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под огонь попали средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции, места базирования личного состава, укрытия с вооружением и техникой, а также объекты, связанные с эксплуатацией беспилотников.

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Цели, попавшие под удары операторов СБС

В Донецкой области операторы 1-го отдельного центра поразили зенитный ракетный комплекс "Оса", а также укрытия с вооружением и военной техникой 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ.

В Донецке операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" нанесли удар по месту базирования подразделений "Сомали", "Рубикон" и руководящего состава 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии противника.

Во временно оккупированном Крыму операторы 1-го отдельного центра поразили пять береговых радиолокационных станций противника.

Кроме того, в Запорожской области был поражен пункт временной дислокации пилотов БПЛА самолетного типа, а в Луганской области операторы 20-й бригады "К-2" нанесли удар по мастерской по производству боеприпасов для тяжелых беспилотников 14-й ДРШБр РФ.

Также в Донецкой области операторы 413-го полка "Рейд" поразили склад беспилотников подразделения, входящего в состав 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ.

Отдельно операторы 20-й бригады "К-2" и 2-го батальона Wormbusters 414-й бригады "Птахи Мадяра" нанесли удары по логистическому транспорту противника в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.

Кадры результативных ударов обнародовали Силы беспилотных систем Украины.

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Автор: 

РЛС (133) уничтожение (10048) Запорожская область (4457) Донецкая область (12461) ЗРК (286) Силы беспилотных систем (527) Луганская область (6481) 414 Птахи Мадяра (202) 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 (16)
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а шо в українському Донецьку забули , лаптеногі ? вам за свій поребник вже пора ,бо будете ще на репарації відробляти для України , працюючі на китай ...
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16.06.2026 17:47 Ответить
Мені таке подобається . Літають як вдома, жодної спроби збивати тупо немає. Тільки Оса збила, правда, собою, але то таке. І що взагалі та стародавня Оса там робила? Де ж аналговнонєтні Панцир-С1, Тор М2, Бук М3, С-350? Шо, нема ?
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16.06.2026 17:56 Ответить
 
 