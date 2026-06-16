СБС поразили ЗРК "Оса", 5 береговых РЛС в Крыму, склад БПЛА и места базирования оккупантов. ВИДЕО

Операторы Сил беспилотных систем в ночь с 15 на 16 июня нанесли удары по ряду военных объектов противника в оперативной глубине на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под огонь попали средства противовоздушной обороны, радиолокационные станции, места базирования личного состава, укрытия с вооружением и техникой, а также объекты, связанные с эксплуатацией беспилотников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цели, попавшие под удары операторов СБС

В Донецкой области операторы 1-го отдельного центра поразили зенитный ракетный комплекс "Оса", а также укрытия с вооружением и военной техникой 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса РФ.

В Донецке операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" нанесли удар по месту базирования подразделений "Сомали", "Рубикон" и руководящего состава 9-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии противника.

Во временно оккупированном Крыму операторы 1-го отдельного центра поразили пять береговых радиолокационных станций противника.

Кроме того, в Запорожской области был поражен пункт временной дислокации пилотов БПЛА самолетного типа, а в Луганской области операторы 20-й бригады "К-2" нанесли удар по мастерской по производству боеприпасов для тяжелых беспилотников 14-й ДРШБр РФ.

Также в Донецкой области операторы 413-го полка "Рейд" поразили склад беспилотников подразделения, входящего в состав 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии РФ.

Отдельно операторы 20-й бригады "К-2" и 2-го батальона Wormbusters 414-й бригады "Птахи Мадяра" нанесли удары по логистическому транспорту противника в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

Операции были проведены во взаимодействии с Центром глубинных поражений группировки Сил беспилотных систем.

Кадры результативных ударов обнародовали Силы беспилотных систем Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 413-го полка "Рейд" с помощью дронов добрались до Мариуполя и уничтожили склад российских дронов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантник 25-й бригады стрелковым огнем уничтожил российский дрон, охотившийся на украинский НРК. ВИДЕО