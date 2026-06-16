СБС уразили ЗРК "Оса", 5 берегових РЛС у Криму, склад БпЛА та місця базування окупантів. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем у ніч з 15 на 16 червня завдали ударів по низці військових об'єктів противника в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під вогневе ураження потрапили засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, місця базування особового складу, укриття з озброєнням і технікою, а також об'єкти, пов'язані з експлуатацією безпілотників.

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Цілі, які потрапили під удари операторів СБС

У Донецькій області оператори 1-го окремого центру уразили зенітний ракетний комплекс "Оса", а також укриття з озброєнням і військовою технікою 72-ї окремої мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу РФ.

У Донецьку оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" завдали удару по місцю базування підрозділів "Сомалі", "Рубікон" та керівного складу 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії противника.

У тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру уразили п'ять берегових радіолокаційних станцій противника.

Крім того, у Запорізькій області було уражено пункт тимчасової дислокації пілотів БпЛА літакового типу, а в Луганській області оператори 20-ї бригади "К-2" завдали удару по майстерні з виробництва боєприпасів для важких безпілотників 14-ї ДРШБр РФ.

Також у Донецькій області оператори 413-го полку "Рейд" уразили склад безпілотників підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії РФ.

Окремо оператори 20-ї бригади "К-2" та 2-го батальйону Wormbusters 414-ї бригади "Птахи Мадяра" завдали ударів по логістичному транспорту противника у Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем.

Кадри результативних ударів оприлюднили Сили безпілотних систем України.

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