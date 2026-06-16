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СБС уразили ЗРК "Оса", 5 берегових РЛС у Криму, склад БпЛА та місця базування окупантів. ВIДЕО

Оператори Сил безпілотних систем у ніч з 15 на 16 червня завдали ударів по низці військових об'єктів противника в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під вогневе ураження потрапили засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, місця базування особового складу, укриття з озброєнням і технікою, а також об'єкти, пов'язані з експлуатацією безпілотників.

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Цілі, які потрапили під удари операторів СБС

У Донецькій області оператори 1-го окремого центру уразили зенітний ракетний комплекс "Оса", а також укриття з озброєнням і військовою технікою 72-ї окремої мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу РФ.

У Донецьку оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" завдали удару по місцю базування підрозділів "Сомалі", "Рубікон" та керівного складу 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії противника.

У тимчасово окупованому Криму оператори 1-го окремого центру уразили п'ять берегових радіолокаційних станцій противника.

Крім того, у Запорізькій області було уражено пункт тимчасової дислокації пілотів БпЛА літакового типу, а в Луганській області оператори 20-ї бригади "К-2" завдали удару по майстерні з виробництва боєприпасів для важких безпілотників 14-ї ДРШБр РФ.

Також у Донецькій області оператори 413-го полку "Рейд" уразили склад безпілотників підрозділу зі складу 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї армії РФ.

Окремо оператори 20-ї бригади "К-2" та 2-го батальйону Wormbusters 414-ї бригади "Птахи Мадяра" завдали ударів по логістичному транспорту противника у Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Операції були проведені у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання Сил безпілотних систем.

Кадри результативних ударів оприлюднили Сили безпілотних систем України.

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Автор: 

РЛС (114) знищення (10366) Запорізька область (4981) Донецька область (11341) ЗРК (291) Сили безпілотних систем (535) Луганська область (4932) 414 Птахи Мадяра (204) 20 окрема бригада безпілотних систем К-2 (16)
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а шо в українському Донецьку забули , лаптеногі ? вам за свій поребник вже пора ,бо будете ще на репарації відробляти для України , працюючі на китай ...
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16.06.2026 17:47 Відповісти
Мені таке подобається . Літають як вдома, жодної спроби збивати тупо немає. Тільки Оса збила, правда, собою, але то таке. І що взагалі та стародавня Оса там робила? Де ж аналговнонєтні Панцир-С1, Тор М2, Бук М3, С-350? Шо, нема ?
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16.06.2026 17:56 Відповісти
Знову "бацьке" проблеми... Чому? Так шасі для "Оси" клепають білоруси... Навіть ми у них, їх, закуповували, у свій час... (Хлопці, які "трофеїли "Оси", коли кацапи тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, казали, що по документах ці шасі - білоруські!)
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16.06.2026 18:36 Відповісти
 
 