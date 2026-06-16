Оккупанты спрятали САУ в ангаре среди гражданской техники, но дронщики подразделения "Шершни Довбуша" уничтожили её. ВИДЕО

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили российскую самоходную артиллерийскую установку, которую оккупанты пытались скрыть в ангаре среди гражданской и строительной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую САУ обнаружили пилоты батареи артиллерийской разведки бригады, после чего координаты цели передали операторам ударных дронов подразделения "Шершни Довбуша".

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После обнаружения по самоходной артиллерийской установке было нанесено два точных удара. Первый попал в цель, а второй окончательно вывел технику из строя.

В результате поражения российская САУ была уничтожена и больше не сможет применяться против украинских военных.

Видео опубликовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ДШВ в своем Telegram-канале.

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