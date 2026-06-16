Оккупанты спрятали САУ в ангаре среди гражданской техники, но дронщики подразделения "Шершни Довбуша" уничтожили её. ВИДЕО
Бойцы 68-й отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили российскую самоходную артиллерийскую установку, которую оккупанты пытались скрыть в ангаре среди гражданской и строительной техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую САУ обнаружили пилоты батареи артиллерийской разведки бригады, после чего координаты цели передали операторам ударных дронов подразделения "Шершни Довбуша".
После обнаружения по самоходной артиллерийской установке было нанесено два точных удара. Первый попал в цель, а второй окончательно вывел технику из строя.
В результате поражения российская САУ была уничтожена и больше не сможет применяться против украинских военных.
Видео опубликовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ДШВ в своем Telegram-канале.
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