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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Оккупанты спрятали САУ в ангаре среди гражданской техники, но дронщики подразделения "Шершни Довбуша" уничтожили её. ВИДЕО

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады ДШВ обнаружили российскую самоходную артиллерийскую установку, которую оккупанты пытались скрыть в ангаре среди гражданской и строительной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую САУ обнаружили пилоты батареи артиллерийской разведки бригады, после чего координаты цели передали операторам ударных дронов подразделения "Шершни Довбуша".

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После обнаружения по самоходной артиллерийской установке было нанесено два точных удара. Первый попал в цель, а второй окончательно вывел технику из строя.

В результате поражения российская САУ была уничтожена и больше не сможет применяться против украинских военных.

Видео опубликовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ДШВ в своем Telegram-канале.

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уничтожение (10048) дроны (7385) САУ (253) 68 отдельная егерская бригада (107)
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16.06.2026 21:07 Ответить
 
 