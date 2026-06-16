Минус 28 мотоциклов, танк и БМП: десантники 81-й бригады сорвали один из самых масштабных штурмов. ВИДЕО

Военнослужащие ББПС "АПАЧИ" совместно с смежными подразделениями 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады сорвали один из самых масштабных штурмов российских войск на Славянском направлении за последнее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник одновременно выдвинул две штурмовые группы по разным маршрутам.

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Одна двигалась со стороны Платоновки в направлении Закитного, другая — из Сиверска в сторону Кривой Луки.

Для проведения атаки оккупанты задействовали 28 мотоциклов, до 50 человек личного состава, танк, 3 боевые машины пехоты и 5 автомобилей.

Несмотря на значительное количество техники и личного состава, ни одна из штурмовых групп не смогла добраться даже до первой линии украинской обороны.

Благодаря работе операторов беспилотных систем и слаженному взаимодействию подразделений наступление противника было сорвано еще на подходах к позициям Сил обороны.

Ставка противника на массированное применение техники и живой силы не дала результата из-за эффективной работы украинских дронаров и координации действий между подразделениями.

Кадры отражения российского штурма обнародовали военнослужащие ББПС "АПАЧИ".

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