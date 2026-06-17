Прикордонники знищили антени БпЛА, РЕБ, ПТРК, укриття окупантів на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-аеророзвідники підрозділу "DESTRUCTION TEAM" провели успішну серію ударів по позиціях російських окупаційних військ на Північно-Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Завдяки професійним та точним діям українських операторів безпілотників, на зазначеній ділянці фронту вдалося повністю знищити антени зв’язку й керування ворожими БпЛА, а також вивести з ладу важливі засоби радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки противника.
Окрім цього, прикордонники успішно відпрацювали по повітряних цілях, уразивши значну кількість російських дронів типу "ждун".
У ДПСУ додають, що під час повітряних атак аеророзвідники також поцілили у ворожий протитанковий ракетний комплекс та ліквідували транспортні засоби окупантів. Потужних ударів зазнала і жива сила ворога: захисники завдали суттєвих втрат особовому складу та вщент знищили укриття, які російські військові облаштували у цивільних будівлях для прихованого накопичення своїх сил.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль