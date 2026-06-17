Наші воїни завдали удару по ворогу на Курщині та Харківщині: ліквідовано росіян, гармати та НРК. ВIДЕО

На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Сталевий кордон" ліквідували двох окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Крім того наші захисники знищили гармату, 2 антени, дрона-"ждуна", наземний роботизований комплекс, 2 укриття та 2 склади БК ворога.



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