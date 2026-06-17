Наші воїни завдали удару по ворогу на Курщині та Харківщині: ліквідовано росіян, гармати та НРК. ВIДЕО
На Курському та Північно-Слобожанському напрямках прикордонники-оператори FPV-дронів бригади "Сталевий кордон" ліквідували двох окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Крім того наші захисники знищили гармату, 2 антени, дрона-"ждуна", наземний роботизований комплекс, 2 укриття та 2 склади БК ворога.
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Luiza
показати весь коментар17.06.2026 14:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Погрібний Олександр
показати весь коментар17.06.2026 15:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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