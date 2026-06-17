Оператори 414-ї бригади "Птахи Мадяра" за два тижні червня уразили 8 танків, понад 400 одиниць техніки та 1600 окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" продовжують завдавати значних втрат російським військам на Донецькому напрямку, уражаючи бронетехніку, транспорт та особовий склад противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за перші два тижні червня бійці підрозділу уразили вісім танків, 403 одиниці важкої автомобільної техніки, 9 бойових броньованих машин, БМП та БТР.
Крім того, за цей період операторам вдалося уразити понад 1600 військовослужбовців армії РФ.
У Силах безпілотних систем зазначають, що російські війська активно застосовують бронетехніку для підтримки штурмових дій піхоти.
Знищення танків, ББМ та важкого транспорту суттєво знижує мобільність противника, ускладнює логістичне забезпечення та позбавляє штурмові групи броньованого прикриття.
Безперервна робота операторів безпілотних систем створює для окупантів ефект виснаження, що обмежує їхні оперативні можливості та знижує здатність виконувати поставлені завдання на окремих ділянках фронту.
Кадри бойової роботи українських воїнів оприлюднили Сили безпілотних систем України.
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