РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15466 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение огневых позиций окупантов
845 2

Рашисты потеряли орудие Д-30 в артиллерийской дуэли с бойцами 66-й бригады. ВИДЕО

Артиллеристы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго уничтожили российское орудие Д-30 в ходе контрбатарейной борьбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, позицию вражеской артиллерии обнаружили разведчики батальона беспилотных систем "MARA", которые также обеспечивали корректировку огня.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

После получения координат российского орудия украинские бойцы самоходного артиллерийского дивизиона бригады приступили к обстрелу.

На кадрах видно, как уже третий выстрел украинских артиллеристов точно попадает во вражескую цель.

Вследствие удара произошла мощная детонация, а российское орудие Д-30 было уничтожено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 414-й бригады "Птицы Мадяра" за две недели июня поразили 8 танков, более 400 единиц техники и 1600 оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также: Дроноры "Тейваз" с помощью перехватчиков STING уничтожили 8 российских беспилотников во время атаки врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23087) уничтожение (10057) артиллерия (763) аэроразведка (42) 66 отдельная механизированная бригада (71)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це щось давно забуте і раритетне, як дуель на ятаганаг.
показать весь комментарий
17.06.2026 19:50 Ответить
Нічого не забуте! Ціх хлопців треба залучати до контр батарейної боротьби на Сумщині, бо підари провадились Суми обстрілювати з гармати.
показать весь комментарий
17.06.2026 20:00 Ответить
 
 