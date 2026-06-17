Рашисты потеряли орудие Д-30 в артиллерийской дуэли с бойцами 66-й бригады. ВИДЕО
Артиллеристы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго уничтожили российское орудие Д-30 в ходе контрбатарейной борьбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, позицию вражеской артиллерии обнаружили разведчики батальона беспилотных систем "MARA", которые также обеспечивали корректировку огня.
После получения координат российского орудия украинские бойцы самоходного артиллерийского дивизиона бригады приступили к обстрелу.
На кадрах видно, как уже третий выстрел украинских артиллеристов точно попадает во вражескую цель.
Вследствие удара произошла мощная детонация, а российское орудие Д-30 было уничтожено.
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Pan Lipko
показать весь комментарий17.06.2026 19:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sone Com
показать весь комментарий17.06.2026 20:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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