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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов
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Дронщики ДШВ обнаружили оккупанта посреди дороги: после мощного взрыва рашист исчез из кадра БПЛА. ВИДЕО

Дронщики Десантно-штурмовых войск ВС Украины опубликовали видеозапись, на которой украинский дрон уничтожает оккупанта посреди дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки пилоты Сил обороны обнаружили рашиста в разорванной одежде, лежавшего на открытой местности, и сразу направили ударный БПЛА для поражения цели.

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Вследствие мощного взрыва оккупанта разорвало на части, а его тело исчезло из кадра дрона.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (23087) уничтожение (10057) ДШВ Десантно-штурмовые войска (474) дроны (7395)
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17.06.2026 20:16 Ответить
"на молекули" порвало !!!
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17.06.2026 20:19 Ответить
Гарно, але поки чухалися, воно накабздонам слухати втікло...
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17.06.2026 20:20 Ответить
там був портал до кобзона.
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17.06.2026 20:22 Ответить
А шо это он дорогу перекрывал, против чего выступал?
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17.06.2026 20:33 Ответить
І нахіба це лайно було потрібно розносити? Лежало б і далі доки не приберуть та не поміняють на тіла наших полеглих захисників.
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17.06.2026 20:38 Ответить
Анігілятор?
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17.06.2026 20:51 Ответить
 
 