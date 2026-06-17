Дронщики ДШВ обнаружили оккупанта посреди дороги: после мощного взрыва рашист исчез из кадра БПЛА. ВИДЕО
Дронщики Десантно-штурмовых войск ВС Украины опубликовали видеозапись, на которой украинский дрон уничтожает оккупанта посреди дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки пилоты Сил обороны обнаружили рашиста в разорванной одежде, лежавшего на открытой местности, и сразу направили ударный БПЛА для поражения цели.
Вследствие мощного взрыва оккупанта разорвало на части, а его тело исчезло из кадра дрона.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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