Дронщики ДШВ обнаружили оккупанта посреди дороги: после мощного взрыва рашист исчез из кадра БПЛА. ВИДЕО

Дронщики Десантно-штурмовых войск ВС Украины опубликовали видеозапись, на которой украинский дрон уничтожает оккупанта посреди дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки пилоты Сил обороны обнаружили рашиста в разорванной одежде, лежавшего на открытой местности, и сразу направили ударный БПЛА для поражения цели.

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Вследствие мощного взрыва оккупанта разорвало на части, а его тело исчезло из кадра дрона.

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