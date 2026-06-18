Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 388 050 осіб (+1 370 за добу), 12 038 танків, 44 240 артсистем, 24 779 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 388 050 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 388 050 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 038 (+5) од.

бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од.

артилерійських систем – 44 240 (+71) од.

РСЗВ – 1 877 (+3) од.

засоби ППО – 1 431 (+4) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од.

крилаті ракети – 4 783 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431) од.

спеціальна техніка – 4 306 (+3) од.

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