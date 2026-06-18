Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 388 050 осіб (+1 370 за добу), 12 038 танків, 44 240 артсистем, 24 779 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 388 050 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 388 050 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено)
танків – 12 038 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 779 (+4) од.
артилерійських систем – 44 240 (+71) од.
РСЗВ – 1 877 (+3) од.
засоби ППО – 1 431 (+4) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 684 (+7) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 357 589 (+1 996) од.
крилаті ракети – 4 783 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 108 425 (+431) од.
спеціальна техніка – 4 306 (+3) од.
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