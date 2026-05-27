Покровск–Мирноград–Константиновка: DeepState о ситуации на фронте и давлении РФ на агломерацию
На Покровском направлении, по сообщениям с фронта, противник усиливает свое присутствие в районе Покровска и Мирнограда, активно используя подразделения беспилотников для контроля воздушного пространства.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
После полной оккупации Покровска и Мирнограда враг продолжает наращивать в них свои силы , в частности, экипажи дронщиков, которые взяли под контроль небо над агломерациями и сильно затрудняют работу наших бойцов. Противник обустраивается в городах и пока оставляет актуальной задачу продвигаться вглубь нашей обороны.
Родинское
Также наблюдается активное давление на Родинское, которое в последнее время подвергается частым обновлениям, с поглощением города в красную зону. Но бойцы Сил обороны пытаются сдержать это давление и даже часто привлекают авиацию. Родинское является важной опорной точкой для дальнейшего продвижения, в частности, в район населенных пунктов к югу от Доброполья, которое играет важную роль, в частности, в логистике.
Константиновка
Ухудшается ситуация в Константиновке, где повторяется типичная тактика просачивания. Враг усиливает контроль над территорией вокруг города, проникает в окрестные села для закрепления и накопления сил, а оттуда пытается проникнуть в сам город и закрепляется в различных его точках. Одновременно с этим Константиновку сравнивают с землей и превращают город в руины, которые в итоге будет невозможно удерживать.
