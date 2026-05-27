Покровськ–Мирноград–Костянтинівка: DeepState про ситуацію на фронті та тиск РФ на агломерацію

На Покровському напрямку, за повідомленнями з фронту, противник нарощує присутність у районі Покровська та Мирнограда, активно використовуючи дронові підрозділи для контролю повітряного простору.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Після повної окупації Покровська і Мирнограда, ворог продовжує нарощувати в них свої сили, зокрема, екіпажі дронщиків, які взяли під контроль небо агломерацій і сильно ускладнюють роботу для наших бійців. Противник облаштовується в містах і наразі залишає актуальною задачу рухатися в глибину нашої оборони.

Родинське

Також є активний тиск на Родинське, яке останнім часом зазнає частих оновлень, з поглинанням міста в червону зону. Але бійці Сил Оборони намагаються стримати цей тиск і навіть часто залучають авіацію. Родинське є важливою опорною точкою для подальшого просування, зокрема, в район населених пунктів на південь від Добропілля, яке відіграє важливу роль, зокрема, в логістиці.

Костянтинівка

Погіршується ситуація в Костянтинівці, де повторюється типова тактика просочування. Ворог збільшує контроль території навколо міста, затягується в навколишні села для закріплення і накопичення, а звідти пробує залазити в саме місто і фіксується в різноманітних його точках. Одночасно з цим, Костянтинівку рівняють з землею і перетворюють місто в руїну, яку неможливо буде в результаті утримувати.

