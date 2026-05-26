У Костянтинівці російська ДРГ утримувала у полоні брата та сестру. ФОТО

У Костянтинівці на Донеччині російська диверсійно-розвідувальна група утримувала у полоні двох цивільних – брата та сестру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла менеджерка з логістики евакуації БФ "Схід SOS" Діана Яковлева.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сталося

За словами Яковлевої, російська ДРГ зайшла до будинку цивільних та спершу отримала наказ не чіпати людей.

Втім після початку обстрілу ситуація змінилася.

"Потім почався обстріл, над будинком літали дрони. Їм наказали спускатися в підвал, але в будинку його не було. Далі – прильот. Усе загорається, ДРГ ще в будинку, починають вибігати. І вже тоді по рації пролунала команда: через 20 хвилин повернутися та "задвохсотити" родину", – розповіла Яковлева.

Читайте: Росіяни закатували у полоні захисника Маріуполя, "азовця" Олександра Крохмалюка

Як цивільним вдалося врятуватися

За словами представниці БФ "Схід SOS", брату та сестрі вдалося вибігти з палаючого будинку та залишити місто.

Вона також заявила, що російські військові дізналися про проукраїнську позицію мешканців від сусідки.

Під час втечі чоловік і жінка отримали поранення.

Після цього вони пішки дісталися до Дружківки, де отримали першу допомогу від українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація з поверненням полонених захисників Маріуполя залишається найскладнішою, - Лубінець