Ситуація на Донеччині
У Костянтинівці на Донеччині російська диверсійно-розвідувальна група утримувала у полоні двох цивільних – брата та сестру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла менеджерка з логістики евакуації БФ "Схід SOS" Діана Яковлева.

Що сталося

За словами Яковлевої, російська ДРГ зайшла до будинку цивільних та спершу отримала наказ не чіпати людей.

Втім після початку обстрілу ситуація змінилася.

"Потім почався обстріл, над будинком літали дрони. Їм наказали спускатися в підвал, але в будинку його не було. Далі – прильот. Усе загорається, ДРГ ще в будинку, починають вибігати. І вже тоді по рації пролунала команда: через 20 хвилин повернутися та "задвохсотити" родину", – розповіла Яковлева.

Як цивільним вдалося врятуватися

За словами представниці БФ "Схід SOS", брату та сестрі вдалося вибігти з палаючого будинку та залишити місто.

Вона також заявила, що російські військові дізналися про проукраїнську позицію мешканців від сусідки.

Під час втечі чоловік і жінка отримали поранення.

Після цього вони пішки дісталися до Дружківки, де отримали першу допомогу від українських військових.

Є в Донецькій областиі зрадники і посібники ворога, наприклад сусідка, що здала позиції ЗСУ, а є і патріоти, як ці двоє - брат і сестра. А кацапи завжди були нелюдями і цей приклад також показав, як вони прийшли захищати "русскіх" і їх головна метавбити та захопити територію.
Одужання пораненим.
26.05.2026 11:51 Відповісти
От якби ще й сусідці "прилетіло"... У прикордонні, недалеко від пам'ятника "Три сестри", є село Грем'яч. Там стоїть прикордонна застава. Навпроти неї СТОЯВ будинок місцевого алкаша. Він був завзятим "русофілом". Як нап'ється, так відкриває вікно, що виходить в бік застави, і починає горлать російські гасла. В тому числі, і "Путин, приди!", "Путин, введи!".
Через деякий час і "прийшов", і "ввів". Прилетів, з Росії, снаряд, і вщент розбив йому хату...
26.05.2026 12:08 Відповісти
Сподіваюсь, наші специ адресу сусідки записали та не *********...
26.05.2026 12:03 Відповісти
байки від ші?
а, скільки видало діан яковлевих, то закачаєшся.....
то, хто з них менеджерка?
26.05.2026 12:10 Відповісти
цілком ймовірно що ці ждуни думали відсидіти в підвалі і помародерити, але свинособаки їх зразу вигнали з підвалу в розвідку на мясо,
26.05.2026 12:37 Відповісти
що робили нестарі мешканці з проукраїнською позицією за сотні метрів від кацапів і умовного фронту, майже на передовій?..
26.05.2026 12:42 Відповісти
 
 