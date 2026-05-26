Новости Донетчина
В Константиновке российская ДРГ удерживала в плену брата и сестру. ФОТО

В Константиновке двух гражданских удерживала в плену российская ДРГ

В Константиновке Донецкой области российская диверсионно-разведывательная группа удерживала в плену двух гражданских лиц — брата и сестру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала менеджер по логистике эвакуации БФ "Схід SOS" Диана Яковлева.

Что произошло

По словам Яковлевой, российская ДРГ вошла в дом гражданских лиц и сначала получила приказ не трогать людей.

Однако после начала обстрела ситуация изменилась.

"Потом начался обстрел, над домом летали дроны. Им приказали спускаться в подвал, но в доме его не было. Далее – прилет. Все загорается, ДРГ еще в доме, начинают выбегать. И уже тогда по рации прозвучала команда: через 20 минут вернуться и "задвохсотить" семью", – рассказала Яковлева.

Как гражданским удалось спастись

По словам представительницы БФ "Схід SOS", брату и сестре удалось выбежать из горящего дома и покинуть город.

Она также заявила, что российские военные узнали о проукраинской позиции жителей от соседки.

Во время бегства мужчина и женщина получили ранения.

После этого они пешком добрались до Дружковки, где получили первую помощь от украинских военных.

плен (2707) боевые действия (6100) ДРГ (144) Константиновка (77)
Є в Донецькій областиі зрадники і посібники ворога, наприклад сусідка, що здала позиції ЗСУ, а є і патріоти, як ці двоє - брат і сестра. А кацапи завжди були нелюдями і цей приклад також показав, як вони прийшли захищати "русскіх" і їх головна метавбити та захопити територію.
Одужання пораненим.
26.05.2026 11:51 Ответить
От якби ще й сусідці "прилетіло"... У прикордонні, недалеко від пам'ятника "Три сестри", є село Грем'яч. Там стоїть прикордонна застава. Навпроти неї СТОЯВ будинок місцевого алкаша. Він був завзятим "русофілом". Як нап'ється, так відкриває вікно, що виходить в бік застави, і починає горлать російські гасла. В тому числі, і "Путин, приди!", "Путин, введи!".
Через деякий час і "прийшов", і "ввів". Прилетів, з Росії, снаряд, і вщент розбив йому хату...
26.05.2026 12:08 Ответить
Сподіваюсь, наші специ адресу сусідки записали та не *********...
26.05.2026 12:03 Ответить
байки від ші?
а, скільки видало діан яковлевих, то закачаєшся.....
то, хто з них менеджерка?
26.05.2026 12:10 Ответить
 
 