В Константиновке российская ДРГ удерживала в плену брата и сестру. ФОТО
В Константиновке Донецкой области российская диверсионно-разведывательная группа удерживала в плену двух гражданских лиц — брата и сестру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала менеджер по логистике эвакуации БФ "Схід SOS" Диана Яковлева.
Что произошло
По словам Яковлевой, российская ДРГ вошла в дом гражданских лиц и сначала получила приказ не трогать людей.
Однако после начала обстрела ситуация изменилась.
"Потом начался обстрел, над домом летали дроны. Им приказали спускаться в подвал, но в доме его не было. Далее – прилет. Все загорается, ДРГ еще в доме, начинают выбегать. И уже тогда по рации прозвучала команда: через 20 минут вернуться и "задвохсотить" семью", – рассказала Яковлева.
Как гражданским удалось спастись
По словам представительницы БФ "Схід SOS", брату и сестре удалось выбежать из горящего дома и покинуть город.
Она также заявила, что российские военные узнали о проукраинской позиции жителей от соседки.
Во время бегства мужчина и женщина получили ранения.
После этого они пешком добрались до Дружковки, где получили первую помощь от украинских военных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одужання пораненим.
Через деякий час і "прийшов", і "ввів". Прилетів, з Росії, снаряд, і вщент розбив йому хату...
а, скільки видало діан яковлевих, то закачаєшся.....
то, хто з них менеджерка?