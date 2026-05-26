В Константиновке российская ДРГ удерживала в плену брата и сестру. ФОТО

В Константиновке Донецкой области российская диверсионно-разведывательная группа удерживала в плену двух гражданских лиц — брата и сестру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала менеджер по логистике эвакуации БФ "Схід SOS" Диана Яковлева.

Что произошло

По словам Яковлевой, российская ДРГ вошла в дом гражданских лиц и сначала получила приказ не трогать людей.

Однако после начала обстрела ситуация изменилась.

"Потом начался обстрел, над домом летали дроны. Им приказали спускаться в подвал, но в доме его не было. Далее – прилет. Все загорается, ДРГ еще в доме, начинают выбегать. И уже тогда по рации прозвучала команда: через 20 минут вернуться и "задвохсотить" семью", – рассказала Яковлева.

Как гражданским удалось спастись

По словам представительницы БФ "Схід SOS", брату и сестре удалось выбежать из горящего дома и покинуть город.

Она также заявила, что российские военные узнали о проукраинской позиции жителей от соседки.

Во время бегства мужчина и женщина получили ранения.

После этого они пешком добрались до Дружковки, где получили первую помощь от украинских военных.

