Зафиксировано 55 боестолкновений на фронте, больше всего - на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток агрессор 55 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Рогизно, Коренок, Сопич, Яструбщина, Уланово, Толстодубово, Рыжевка, Волфино, Нескучное, Бруски.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток захватчики один раз атаковали позиции наших воинов, совершили 47 обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня.

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Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районе Лимана и в сторону Избицкого. Один бой продолжается.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперёд в сторону Радьковки и Колесниковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь. Четыре боевых столкновения продолжаются в настоящее время.

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На Славянском направлении Силы обороны отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного и Калеников. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении наши защитники отразили девять атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка. Один бой продолжается до сих пор.

На Александровском направлении противник один раз атаковал в сторону Александрограда.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горькое, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в районе Степногорска.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток противника продвигаться не зафиксировано.