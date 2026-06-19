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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 389 420 осіб (+1 370 за добу), 12 040 танків, 44 298 артсистем, 24 783 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 389 420 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 389 420 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 040 (+2) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 783 (+4) од.
  • артилерійських систем – 44 298 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 881 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 432 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968) од.
  • крилаті ракети – 4 787 (+4) од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441) од.
  • спеціальна техніка – 4 309 (+3) од.

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Втрати ворога на ранок 19 червня

Автор: 

армія рф (21321) Генштаб ЗС (8518) ліквідація (4800) знищення (10385)
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