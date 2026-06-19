Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 389 420 осіб (+1 370 за добу), 12 040 танків, 44 298 артсистем, 24 783 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 389 420 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 389 420 (+1 370) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 040 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 783 (+4) од.
- артилерійських систем – 44 298 (+58) од.
- РСЗВ – 1 881 (+4) од.
- засоби ППО – 1 432 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 688 (+4) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 359 557 (+1 968) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+4) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 108 866 (+441) од.
- спеціальна техніка – 4 309 (+3) од.
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