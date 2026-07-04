Константиновка остается под контролем Сил обороны, – Генштаб

Несмотря на заявление российского диктатора Владимира Путина, Константиновка в Донецкой области находится под контролем Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.

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Он отметил, что согласно данным систем отображения оперативной обстановки "Дзвин" и DELTA, город находится под контролем украинских военных.

"По данным систем отображения оперативной обстановки в АС ЦОК ВСУ "Дзвин" и линии боевого столкновения системы DELTA, Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины", — подчеркнул Ковалев.

Он отметил, что воинские части и подразделения 19-го армейского корпуса группировки войск "Восток" продолжают оборонительную операцию как в пределах города, так и на подступах к нему.

Россияне пытаются проникать небольшими группами

Представитель Генштаба сообщил, что российские войска не прекращают попыток захватить город, используя тактику инфильтрации небольших пехотных групп численностью от одного до трех военнослужащих.

"В городе продолжаются контрдиверсионные действия Сил обороны. Захватчики выявляются и уничтожаются", — подчеркнул Ковалев.

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По его словам, в течение 3 июля на этом направлении российские войска совершили 11 штурмовых атак, однако ни одна из них не увенчалась успехом.

В Генштабе также подчеркнули, что российское руководство уже не впервые распространяет ложную информацию о ситуации на фронте.

"Россияне, уже не впервые, прибегают к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", – отметил пресс-секретарь.

По словам Ковалева, ситуация на этом направлении остается сложной, однако находится под контролем Сил обороны Украины.

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