Если Константиновка сейчас "под контролем России", у Путина не будет проблем встретиться там со мной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Он поблагодарил Мерца за поддержку и помощь нашему народу и подчеркнул, что Германия — один из глобальных лидеров в защите жизни, что мы очень ценим.

Усиление ПВО

"Ключевое сейчас — ракеты для "Патриотов", чтобы защищать наших людей от российской баллистики. Говорили прежде всего именно об этом — о возможности поддержать наши системы "Петриот" необходимыми ракетами, поскольку именно на ракетные удары по Украине Россия делает финальную ставку: больше возможностей, чтобы затягивать войну, у России нет", — отметил Зеленский.

Читайте также: Константиновка не окружена, но ситуация критическая, - 19-й армейский корпус

Обстановка на фронте

Они также беседовали с канцлером о ситуации на фронте.

"Сообщил, что происходит, какие есть результаты. Сейчас, накануне Дня независимости Америки, Путин решил солгать миру и президенту Америки относительно ситуации на фронте: заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но все же он фронт не перейдет: правда очень отличается от путинских слов.

Спасибо всем нашим воинам за защиту Украины и наших людей! Спасибо, Германия! Спасибо всем, кто с Украиной", — резюмирует Зеленский.

Что этому предшествовало?

Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.

Читайте также: РФ потеряла два батальона под Константиновкой за месяц, - 100 ОМБр