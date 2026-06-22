Константиновка не окружена, но ситуация критическая, - 19-й армейский корпус

Украинские военные контролируют ситуацию вокруг Константиновки, хотя обстановка сложная, наблюдается нехватка личного состава, фиксируются активные штурмы со стороны российских войск

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии для BBC рассказал командир 19-го корпуса Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Александр Бакулин.

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Он отметил, что ситуация на этом направлении остается сложной из-за постоянного давления российских войск и попыток противника нарушить украинскую логистику.

Командование опровергает информацию об окружении украинских подразделений

Бакулин, который координирует оборону района Константиновки, заявил, что информация об окружении украинских войск не соответствует действительности.

По его словам, ситуация на этом направлении остается под контролем, хотя российские войска продолжают активное давление и пытаются применить уже отработанную тактику охвата города с флангов и перерезания путей снабжения украинских подразделений.

Украинские военнослужащие, обороняющие район Константиновки, рассказывают об остром дефиците личного состава. По их словам, пополнение поступает медленнее, чем подразделения несут потери, из-за чего командование вынуждено перебрасывать военных из тыловых районов.

Операторы беспилотников отмечают, что одной из главных проблем остается активность российских дронов и попытки противника нарушить логистическое обеспечение украинских сил. По их мнению, стабилизировать ситуацию можно путем усиления обороны города и более эффективного поражения российской логистики и операторов БПЛА.

Константиновка остается зоной активных боев

Трое украинских военных в комментарии BBC отметили, что реальная ситуация в Константиновке существенно отличается как от российских заявлений о якобы захвате города, так и от упрощенных оценок.

По их словам, российские штурмовые группы действительно проникают в различные районы города, однако это не означает установления контроля над ними. Украинские подразделения продолжают выявлять и уничтожать такие группы, хотя в условиях городской застройки это значительно затрудняет боевые действия.

В то же время все собеседники сходятся во мнении, что противник продолжает накапливать силы, пытается закрепиться в городской застройке и создать условия для дальнейшего продвижения, тогда как Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление.