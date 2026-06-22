Костянтинівка не оточена, але ситуація критична, - 19 армійський корпус

Українські військові контролюють ситуацію навколо Костянтинівки, хоча обстановка складна, існує дефіцит особового складу, фіксуються активні штурми російських військ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі для BBC розповів командир 19-го корпусу Збройних сил України, бригадний генерал Олександр Бакулін.

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Він зазначив, що ситуація на напрямку залишається складною через постійний тиск російських військ та спроби противника порушити українську логістику.

Командування заперечує оточення українських підрозділів

Бакулін, який координує оборону району Костянтинівки заявив, що інформація про оточення українських військ не відповідає дійсності.

За його словами, ситуація на напрямку залишається контрольованою, хоча російські війська продовжують активний тиск і намагаються реалізувати вже відпрацьовану тактику охоплення міста з флангів та перерізання шляхів постачання українських підрозділів.

Українські військовослужбовці, які обороняють район Костянтинівки, розповідають про гострий дефіцит особового складу. За їхніми словами, поповнення надходить повільніше, ніж підрозділи зазнають втрат, через що командування змушене перекидати військових із тилових ділянок.

Оператори безпілотників наголошують, що однією з головних проблем залишається активність російських дронів і спроби противника порушити логістичне забезпечення українських сил. На їхню думку, стабілізувати ситуацію можна шляхом посилення оборони міста та ефективнішого ураження російської логістики й операторів БпЛА.

Костянтинівка залишається зоною активних боїв

Троє українських військових у коментарі BBC зазначили, що реальна ситуація в Костянтинівці суттєво відрізняється як від російських заяв про нібито захоплення міста, так і від спрощених оцінок.

За їхніми словами, російські штурмові групи дійсно проникають у різні райони міста, однак це не означає встановлення контролю над ними. Українські підрозділи продовжують виявляти та знищувати такі групи, хоча в умовах міської забудови це значно ускладнює бойові дії.

Водночас усі співрозмовники сходяться на тому, що противник продовжує накопичувати сили, намагається закріпитися в міській забудові та створити умови для подальшого просування, тоді як Сили оборони України продовжують утримувати позиції й стримувати наступ.