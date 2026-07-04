РФ пропонує Україні тимчасове припинення вогню в Костянтинівці нібито для передачі тіл військових, - росЗМІ
Міноборони РФ заявляє про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.
Про це пишуть росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про пропозицію агресора?
За даними росЗМІ, які посилаються на Міноборони РФ, окупанти пропонують українській стороні зупинити обстріли міста 6 липня з 12:00 до 18:00 за московським часом.
Відповідь від України щодо цієї пропозиції Кремль вимагає надати до 12:00 неділі, 5 липня.
Українська сторона наразі не коментувала заяву країни-агресора.
Що передувало
- Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
- Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".
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Якщо пропонують то тільки бо задумали якусь *****.