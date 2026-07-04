РФ пропонує Україні тимчасове припинення вогню в Костянтинівці нібито для передачі тіл військових, - росЗМІ

Міноборони РФ заявляє про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про пропозицію агресора?

За даними росЗМІ, які посилаються на Міноборони РФ, окупанти пропонують українській стороні зупинити обстріли міста 6 липня з 12:00 до 18:00 за московським часом.

Відповідь від України щодо цієї пропозиції Кремль вимагає надати до 12:00 неділі, 5 липня.

Українська сторона наразі не коментувала заяву країни-агресора.

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Що передувало

Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

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