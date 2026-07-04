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Новини Повернення тіл полеглих захисників Костянтинівський напрямок
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РФ пропонує Україні тимчасове припинення вогню в Костянтинівці нібито для передачі тіл військових, - росЗМІ

костянтинівка

Міноборони РФ заявляє про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про пропозицію агресора?

За даними росЗМІ, які посилаються на Міноборони РФ, окупанти пропонують українській стороні зупинити обстріли міста 6 липня з 12:00 до 18:00 за московським часом.

Відповідь від України щодо цієї пропозиції Кремль вимагає надати до 12:00 неділі, 5 липня. 

Українська сторона наразі не коментувала заяву країни-агресора. 

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Що передувало

  • Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
  • Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

Читайте також: У Кремлі відповіли Зеленському щодо зустрічі в Костянтинівці: Путін готовий прийняти його в Москві

Автор: 

Донецька область (11436) Міноборони рф (747) Краматорський район (1311) Костянтинівка (600)
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Топ коментарі
+13
Протягом 6 годин орки просто закріпляться в захоплених частинах Костянтинівки та будуть просуватись вперед. Зараз ЗСУ просто перемішують руських на фарш. Ось як раз після такого перемир'я Костянтинівка і буде захоплена, як вчора повідомив Путін. Трупи можна і іншим чином передати. Це вже нічого не змінить, а зупинка БД призведе до прориву орків. сподіваюсь, у нашої влади вистачить глузду не йти в цю мишеловку
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04.07.2026 20:34 Відповісти
+12
Кацапню ніколи не цікавили тіла. Ані українців, ані тим більше свого сміття.
Якщо пропонують то тільки бо задумали якусь *****.
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04.07.2026 20:34 Відповісти
+9
Це коли кацапи стали такі великодушні? Не пиши кацапської херні тут, бо палишься
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04.07.2026 20:30 Відповісти

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