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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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У Кремлі відповіли Зеленському щодо зустрічі в Костянтинівці: Путін готовий прийняти його в Москві

Пєсков відповів Зеленському

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського щодо зустрічі з Володимиром Путіним у Костянтинівці на Донеччині, заявивши, що столицею РФ є Москва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Пєсков

Так, він заявив, що Костянтинівка нібито повністю "перейшла під контроль Збройних сил Російської Федерації".

"Якщо у такий спосіб пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Російської Федерації, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про готовність прийняти його в Москві", - сказав речник диктатора.

Пєсков зауважив, що столицею РФ усе-таки є Москва, а не Костянтинівка.

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"Тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий ухвалити важливі відповідальні рішення", - додав він.

Про які рішення йдеться, Зеленському нібито "добре відомо".

Що передувало

  • Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
  • Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

Читайте: Зеленський відмовився від зустрічі з Путіним у Москві: Україна "не грає в ці ігри"

Автор: 

Зеленський Володимир (28246) Пєсков Дмитро (1880) путін володимир (25560) Донецька область (11436) Краматорський район (1311) Костянтинівка (600)
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Топ коментарі
+13
Так, а чого не в Константиніаці?
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04.07.2026 19:20 Відповісти
+10
Мадуро хоча б був водієм автобуса. Мінімум знав ПДД. А що знав зелемський? Як їсти лю-ля щашлик і найобувати вкраїнців?
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04.07.2026 19:31 Відповісти
+8
Від цих тролів нудить.🤮
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04.07.2026 19:19 Відповісти

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