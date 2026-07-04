У Кремлі відповіли Зеленському щодо зустрічі в Костянтинівці: Путін готовий прийняти його в Москві

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського щодо зустрічі з Володимиром Путіним у Костянтинівці на Донеччині, заявивши, що столицею РФ є Москва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що сказав Пєсков

Так, він заявив, що Костянтинівка нібито повністю "перейшла під контроль Збройних сил Російської Федерації".

"Якщо у такий спосіб пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Російської Федерації, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про готовність прийняти його в Москві", - сказав речник диктатора.

Пєсков зауважив, що столицею РФ усе-таки є Москва, а не Костянтинівка.

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"Тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий ухвалити важливі відповідальні рішення", - додав він.

Про які рішення йдеться, Зеленському нібито "добре відомо".

Що передувало

Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

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