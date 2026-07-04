У Кремлі відповіли Зеленському щодо зустрічі в Костянтинівці: Путін готовий прийняти його в Москві
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського щодо зустрічі з Володимиром Путіним у Костянтинівці на Донеччині, заявивши, що столицею РФ є Москва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що сказав Пєсков
Так, він заявив, що Костянтинівка нібито повністю "перейшла під контроль Збройних сил Російської Федерації".
"Якщо у такий спосіб пан Зеленський висловлює готовність приїхати до Російської Федерації, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що президент Путін говорив про готовність прийняти його в Москві", - сказав речник диктатора.
Пєсков зауважив, що столицею РФ усе-таки є Москва, а не Костянтинівка.
"Тому він може приїхати до Москви, щойно буде готовий ухвалити важливі відповідальні рішення", - додав він.
Про які рішення йдеться, Зеленському нібито "добре відомо".
Що передувало
- Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
- Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".
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